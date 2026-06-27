Referendum bude o týždeň: Hlasovací preukaz sa dá získať už len osobne

BRATISLAVA - Už o týždeň sa bude konať na Slovensku referendum, v ktorom budú Slováci rozhodovať o dvoch otázkach. Volebné miestnosti budú otvorené od 7.00 do 22.00 h. O hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého pobytu sa dá požiadať už len osobne do piatka 3. júla. Následne môže volič v sobotu 4. júla s preukazom hlasovať v referende v hociktorej volebnej miestnosti na Slovensku. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe Ministerstva vnútra SR.
Dve otázky referenda
Voliči budú v referende rozhodovať o dvoch otázkach - či súhlasia so zrušením tzv. doživotnej renty, napríklad pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD), a či súhlasia s obnovením Úradu špeciálnej prokuratúry a Národnej kriminálnej agentúry. Referendum vyhlasuje prezident SR, ak o to petíciou požiada aspoň 350.000 občanov. Petíciu za referendum iniciovala mimoparlamentná strana Demokrati.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Osobne môže o preukaz žiadať volič v úradných hodinách obce, v ktorej má trvalý pobyt. Obec vydáva hlasovací preukaz bezodkladne.
Kto môže hlasovať?
Právo hlasovať v referende má občan SR, ktorý má právo voliť do Národnej rady SR, teda v deň konania referenda dovŕšil najmenej 18 rokov. V referende sa dá hlasovať aj zo zahraničia, bolo o to potrebné požiadať vopred. Na voľbu poštou zo zahraničia sa zaregistrovalo 8460 voličov, najviac, 3540, z Českej republiky.