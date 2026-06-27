Hrôza v Thajsku: V kufri našli telo tínedžerky, Austrálčana zatkli

BANGKOK - Thajská polícia zatkla austrálskeho občana, v kufri ktorého objavili mŕtve telo 17-ročného dievčaťa. Podozrivý popiera účasť na jej údajnom únose a vražde, po výsluchu bol vzatý do väzby, uviedol pre agentúru AFP policajný úradník v letovisku Pattaya.
Vyšetrovatelia pred oficiálnym vznesením obvinenia čakajú na výsledky pitvy a „ďalšie dôkazy“. Médiá uviedli, že 46-ročný podozrivý bol zadržaný v piatok na letisku Suvarnabhumi v Bangkoku, kde sa pokúšal kúpiť letenku do Perthu v Austrálii.
Podľa záznamu z bezpečnostných kamier podozrivý v skorých ranných hodinách vo štvrtok spolu so 17-ročným thajským dievčaťom vstúpil do bytu v letovisku Pattaya. O niekoľko hodín neskôr odtiaľ odchádzal s veľkým čiernym kufrom, ktorý potom previezol na motorke. Polícia našla kufor v piatok neďaleko železničnej trate a v ňom mŕtve telo obete so známkami násilia, informoval web Pattaya News.
Thajsko minulý mesiac radikálne skrátilo dĺžku bezvízových pobytov pre turistov po sérii zatýkaní cudzincov za drogové trestné činy, obchodovanie so sexuálnymi potrebami a prevádzkovanie nelicencovaných podnikov.