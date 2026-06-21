Telo ako delo: Lobotkova frajerka v plnej paráde... Bez šiat ju na Markíze neuvidíte!

BRATISLAVA - Simona Leskovská oslávila svoje 35. narodeniny ďaleko od Slovenska. Najskôr si užívala slnečnú Ibizu, kde ju prekvapil romantickým gestom partner Stano Lobotka, a neskôr sa dvojica presunula do luxusnej Marbelly. Moderátorka sa fanúšikom pochválila aj dovolenkovými zábermi, na ktorých predviedla svoju skvelú formu.
Simona Leskovská si svoje 35. narodeniny užila vo veľkom štýle a v spoločnosti ľudí, ktorí sú jej najbližší. Obľúbená moderátorka a športová redaktorka sa pri tejto príležitosti prihovorila fanúšikom aj prostredníctvom sociálnych sietí, kde zverejnila záber zo svojho sviatočného dňa. K fotografii pridala výstižný a sebavedomý odkaz: „35, bejby! Nikdy som sa necítila lepšie,“ čím dala najavo, že nové životné obdobie si naplno užíva a cíti sa výborne.
Počas narodeninového víkendu sa následne pochválila množstvom gratulácií a milých odkazov od rodiny, priateľov či kolegov. Medzi nimi nechýbalo ani romantické prianie od jej partnera, futbalového reprezentanta Stana Lobotku. Ten jej venoval slová plné lásky a vďaky: „Všetko najlepšie mojej láske. Ďakujem za všetko, čo pre nás robíš a za to, že môžem byť súčasťou tvojho života. Som vďačný za každý deň po tvojom boku. Za to, aká si, si zaslúžiš len to najlepšie.“
Oslava sa pritom nekonala na Slovensku. Simona si svoj veľký deň vychutnávala v slnečnom Španielsku, konkrétne na obľúbenej Ibize, ktorá je známa nielen rušným nočným životom, ale aj nádhernými plážami a luxusnou atmosférou. Práve tam si dopriala oddych, relax a chvíle pohody ďaleko od pracovných povinností. O niečo neskôr sa k nej pridal aj jej partner Stano Lobotka, ktorý jej ešte pred stretnutím pripravil milé prekvapenie v podobe kytice ruží.
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K nej pripojil odkaz: „Moja láska, vitaj na Ibize, dúfam, že tento víkend bude pre teba rovnako výnimočný, ako si ty, mám ťa veľmi rád." Romantický pobyt však pokračoval aj po oslavách. Dvojica sa následne presunula do ďalšej vyhľadávanej španielskej destinácie – luxusnej Marbelly. Cestu absolvovali súkromným lietadlom. Zo slnečného pobrežia pridali viacero dovolenkových záberov. Najväčší ohlas vyvolala fotografia, na ktorej Simona zapózovala v plavkách. Moderátorka na nej predviedla štíhlu a vypracovanú postavu. Takto ju veruže na televíznych obrazovkách neuvidíte, tak si vychutnajte ten pohľad!
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