Monika Bagárová sa nestačí čudovať: Toto už rieši so svojou šesť ročnou dcérkou každé ráno!

PRAHA - Deti rastú ako z vody a dobre to vie aj Monika Bagárová. Speváčka sa najnovšie podelila o úsmevnú situáciu z domácnosti, ktorá mnohým rodičom bude viac než povedomá. Jej dcérka Rumia má totiž na módu jasný názor a kompromisy veľmi neuznáva.
Monika Bagárová je hrdou mamou malej Rumie, ktorá je čoraz väčšia a čoraz viac dáva najavo svoju osobnosť. Jej dcérka v máji oslávila už šieste narodeniny. Speváčka ju má s uzbeckým MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom, s ktorým tvorila pár niekoľko rokov. Ich vzťah sa však v lete 2022 rozpadol, no napriek rozchodu spoločne vychovávajú dcérku a snažia sa udržiavať korektné vzťahy. Najnovšie sa speváčka pochválila fotografiou svojej dcérky, ktorá bola ako zo škatuľky. Štýlový outfit, dokonale zladené kúsky a sebavedomý výraz naznačovali jediné – malá slečna presne vie, čo sa jej páči.
A práve výber oblečenia sa podľa Bagárovej stáva čoraz väčšou témou v ich domácnosti. Speváčka totiž priznala, že každé ráno vedú s dcérkou menšie módne debaty pred šatníkom. „Je to tu, už sa ráno dohadujeme pred skriňou o tom, co si oblečie. Väčšinou vyhraje,“ napísala s humorom Monika k záberu svojej dcéry.
Zdá sa, že Rumia zdedila cit pre módu a rada rozhoduje o tom, čo si oblečie. Speváčka navyše s úsmevom priznala, že v mnohých prípadoch nakoniec ustúpi a nechá dcérku vybrať si outfit podľa vlastných predstáv. Je tak zrejmé, že z malej Rumie rastie sebavedomé dievčatko s vlastným štýlom. A hoci Monika ešte donedávna vyberala outfity sama, dnes už má doma malú módnu poradkyňu, ktorá presne vie, čo chce nosiť.
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