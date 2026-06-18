Fanúšikovia vo vytržení: Na MS vo futbale prišla najsexi rozhodkyňa sveta! Pozrite sa na tie krivky

MIAMI - Taliansko na šampionáte chýba, no kráska Claudia Romani si futbalovú atmosféru nenechala ujsť. Fotografie z Miami okamžite rozprúdili reakcie jej fanúšikov.
Taliansko nehrá ale ona si futbalový sviatok užíva naplno
Majstrovstvá sveta prebiehajú bez účasti talianskej reprezentácie, no známa modelka a bývalá futbalová rozhodkyňa Claudia Romani si jedinečnú atmosféru napriek tomu nenechala ujsť. O svojich zážitkoch sa pravidelne delí na sociálnych sieťach, kde ju sleduje viac ako milión fanúšikov.
Počas pobytu v Miami zverejnila sériu fotografií, na ktorých si užíva slnečné počasie aj futbalové dianie. Pozornosť pritiahli najmä zábery, na ktorých pózuje v krátkych šatách na veľkej replike futbalovej lopty, píše Daily Star.
Spomienky na slávne časy
Claudia Romani priznala, že aktuálny turnaj v nej vyvoláva spomienky na rok 2006. Práve vtedy bola v Nemecku, keď talianska reprezentácia získala svoj štvrtý titul majstra sveta. „Bola som v Nemecku, keď Taliansko vyhralo majstrovstvá sveta. Tentoraz Taliansko chýba, ale atmosféra je stále magická. Je to niečo výnimočné,“ napísala k fotografiám.
Zároveň dodala, že si podujatie naplno užíva a teší ju stretnutie s fanúšikmi z rôznych krajín. „Vždy budem futbalovým dievčaťom v srdci,“ odkázala svojim sledovateľom.
Fanúšikovia boli nadšení
Pod fotografiami sa okamžite objavili stovky reakcií. Mnohí sledovatelia nešetrili komplimentmi a oceňovali nielen jej vzhľad, ale aj pozitívnu energiu. „Si dokonalá,“ napísal jeden z fanúšikov. Ďalší ju označil za nádhernú a ďalší komentujúci ju nazval jednoducho úžasnou.
Vyradenie Talianska niesla ťažko
Napriek dobrej nálade v USA zostáva pre Claudiu Romani bolestivou témou neúčasť Talianska na šampionáte.
Talianska reprezentácia si totiž nedokázala vybojovať miestenku po neúspechu v marcovej baráži proti Bosne a Hercegovine. Favorizovaní Taliani síce viedli po góle Moiseho Keana, no po vylúčení Alessandra Bastoniho sa zápas skomplikoval.
Bosniaci napokon vyrovnali, duel dospel až do penaltového rozstrelu a ten zvládli výrazne lepšie. Taliansko prehralo 1:4 a prišlo o možnosť predstaviť sa na svetovom šampionáte.
Deň po vyradení zverejnila Claudia Romani fotografiu v bikinách s talianskym šálom a neskrývala sklamanie. „Je to smutné. Vyrastala som v období, keď sme na veľkých turnajoch pravidelne postupovali veľmi ďaleko,“ priznala. V ďalšom príspevku stručne dodala: „Naše leto je zničené.“
Mohla rozhodovať zápasy namiesto fotenia
Málokto vie, že Claudia Romani sa pred rokmi pokúsila o nečakanú kariérnu zmenu. V roku 2014 sa rozhodla odsunúť modeling na vedľajšiu koľaj a začala sa venovať rozhodcovskej kariére.
Získala potrebné licencie na vedenie zápasov v talianskom futbale a istý čas sa zdalo, že by mohla postupovať aj do vyšších súťaží.
Napokon sa však na futbalových trávnikoch natrvalo nepresadila. Vrátila sa k modelingu, sociálnym sieťam a práci influencerky, vďaka čomu si vybudovala početnú fanúšikovskú základňu.
Aj dnes však zostáva s futbalom úzko spätá a každý veľký turnaj prežíva rovnako intenzívne ako milióny ďalších priaznivcov po celom svete.