VIDEO Megaoslava Bagárovej dcéry za tisíce: Živé zvieratá, luxusná výzdoba a aha, kto prišiel

Rumia oslávila svoje 6. narodeniny naozaj luxusne. (Zdroj: Instagram)
PRAHA - Oslava ako z rozprávky! Speváčka Monika Bagárová pripravila svojej dcérke Rumii pri príležitosti 6. narodenín deň, na ktorý len tak nezabudne. Dychberúca výzdoba, rozprávková torta, živé zvieratká, maľovanie na tvár... A pozornosť pútala aj jedna špeciálna návšteva!
Rumia oslávila svoje šieste narodeniny vo veľkom štýle. Priestory sa premenili na čarovný rozprávkový svet v jemných pastelových farbách, kde dominovali obrovské balónové inštalácie, rozprávkové kulisy s lesnými zvieratkami, svietiace dekorácie a prepracované kvetinové aranžmány. Celá oslava pôsobila ako scéna vystrihnutá z rozprávkového filmu.
Oslava 6. narodenín dcéry Moniky Bagárovej. (Zdroj: Instagram)
Malá oslávenkyňa žiarila šťastím od prvej chvíle. Oblečená bola v ružovej tylovej sukni a počas celého dňa ju neopúšťal úsmev. Niet sa čomu čudovať. Program bol nabitý atrakciami, ktoré by závidelo nejedno dieťa. Veľkým hitom boli živé zvieratká. Deti si mohli zblízka pozrieť a pohladkať napríklad ježka, zajačiky, morčatá či dokonca väčšieho plaza. Práve kontakt so zvieratami vyvolal medzi najmenšími obrovské nadšenie a postaral sa o množstvo nezabudnuteľných momentov.
Oslava 6. narodenín dcéry Moniky Bagárovej. (Zdroj: Instagram)
Samozrejmosťou bola aj narodeninová torta, ktorá dokonale zapadla do rozprávkovej tematiky. Dominovali na nej víly, huby, kvety a veľká číslica šesť. Torta s menom Ruminka okamžite pritiahla pohľady všetkých hostí. Bagárová sa po oslave podelila o svoje dojmy aj na sociálnej sieti. „Rumi 6. narodeniny. Deň plný smiechu, radosti a krásnej atmosféry, na ktorú budeme ešte dlho spomínať. Obrovské ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na tom, aby bol tento deň tak kúzelný,“ odkázala speváčka.
Oslava 6. narodenín dcéry Moniky Bagárovej. (Zdroj: Instagram)
A pridala aj ďalšie dojímavé slová: „Ruminka si užila svoj veľký deň presne tak, ako sme si ho priali. Šťastná, vysmiata a obklopená láskou.“ Pozornosť však pútali nielen rozprávkové dekorácie či bohatý program. Na oslavu dorazila aj speváčka Markéta Konvičková, ktorú diváci poznajú zo SuperStar. S Bagárovou ich spája dlhoročné priateľstvo a na narodeninovú párty prišla spolu so svojou dcérkou. Dámy si spoločné stretnutie očividne užili a ochotne pózovali aj na spoločných fotografiách.
Na oslave 6. narodenín malej Rumie nechýbala ani Markéta Konvičková s dcérou Amálkou. (Zdroj: Instagram)
Podľa záberov z oslavy sa zdá, že pri organizácii sa na detailoch rozhodne nešetrilo. Luxusná výzdoba, tematické atrakcie, živé zvieratá, bohatý program aj rozprávkové sladké prekvapenia vytvorili atmosféru, ktorá pripomínala skôr exkluzívny event než obyčajnú detskú oslavu
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ question.text }}
{{ answer.text }}
Vaša odpoveď:
{{ question.custom_answer }}
{{ answer.text }}
{{ poll.type == 'percent' ? Number(answer.percent).toFixed(2) + '%' : answer.votes }}
{{ question.text }}
Hlasovalo: {{questions[0].votes}}
{{ poll.title }}
{{ poll.image_description }} (Zdroj: {{ poll.image_resource }})
{{ qIndex+1 }}/{{ questions.length }}
{{ question.text }}
Môžete označiť viacero odpovedí.
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%
{{ profiles[profileEvalueated.index].image_description }} (Zdroj: {{ profiles[profileEvalueated.index].image_resource }})
×