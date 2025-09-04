PREMIÉRA V zajatí démonov 4: Desivý zážitok známeho Slováka... Rovnaký mala aj herečka z hororu!

BRATISLAVA - V stredu večer sa v jednom z bratislavských kín konala slávnostná premiéra nového hororu V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie. Pozvanie prijalo množstvo známych osobností - medzi nimi aj celebritný uchovávač spomienok Tomáš Stríž. Do kina prišiel s krížom v ruke a... Šokoval nás informáciou, že má rovnaký desivý zážitok, ako herečka z hororu!
Premiéru jedného z najočakávanejších titulov sezóny V zajatí démonov 4: Posledné pomazanie, si nenechalo ujsť viacero známych Slovákov. Temný a desivý príbeh, ktorý uzatvára celú éru ikonických paranormálnych vyšetrovaní Warrenovcov, si prišli vychutnať napríklad Vratko Sirági, Miro Jaroš či Cynthia Tóthová s priateľom Jurajom Kočim. Najbližšie k tejto téme mal bez pochýb uchovávač spomienok Tomáš Stríž.
S rodinou podniká v oblasti pohrebníctva a na svojom konte má množstvo nevysvetliteľných zážitkov. A jeden súvisí aj so spomínaným hororom. Minulý týždeň herečka Vera Farmiga, ktorá v sérii stvárňuje hlavnú postavu, odhalila, že sa jej počas natáčania hororu objavujú na tele modriny rôznych tvarov. No a nedávno sa jej na nohe objavili dva kríže. No a práve takúto skúsenosť má aj Tomáš.
„Mne sa niečo veľmi podobné stalo v júni. Prišiel som domov z práce úplne vyčerpaný - mali sme náročné prípady a celkovo vládla ťažká atmosféra. Cítil som len jemné pálenie na nohe, tomu som nevenoval pozornosť. Na druhý deň som ale zistil, že sa mi na nohe objavili škrabance v tvare troch krížov,“ prezradil Tomáš s tým, že bol v šoku, pretože nič podobné sa mu dovtedy nestalo.
„Sám seba by som takto "poškiabať" nedokázal a so zvieratami, ktoré ma mohli poškriabať, som v kontakte nebol. Nevedel som si to vysvetliť. Každopádne týchto vecí som sa nikdy nebál a ani báť nebudem. Viera musí byť vždy silnejšia a tú ja mám,“ dodal Stríž s tým, že aj tak urobil "preventívne opatrenia". „Pre istotu som ale na druhý deň zavolal nášho pána farára, aby mi ešte raz po roku vysvätil byt. Odvtedy je, našťastie opäť pokoj. Dodnes si to ale neviem vysvetliť,“ dodal.
