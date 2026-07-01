Sklenaříková pod paľbou: Pornografia, Hitler aj drogy... Takto to vidí prokuratúra!

BRATISLAVA - Rozvodová vojna medzi Adrianou Sklenaříkovou a jej bývalým manželom Aramom Ohanianom naberá na obrátkach. Po sérii vážnych obvinení, ktoré podnikateľ v minulosti vzniesol voči modelke, teraz prišiel zásadný zlom. Prokuratúra totiž prišla s jasným stanoviskom k celému prípadu.
Po sérii medializovaných výrokov a právnych krokov sa celá kauza dostala do bodu, ktorý mal priniesť zásadný obrat. A ten skutočne prišiel.
Spor medzi Adrianou Sklenaříkovou a Aramom Ohanianom sa začal pomerne nevinne, keď sa podnikateľ verejne vyjadril k jej úlohe matky. „Adriana je s Ninou na fotkách v médiách či na sociálnych sieťach. Nepotrebujem, aby sa na matku hrala, ale aby ňou bola,“ uviedol Ohanian.
Na tieto slová Sklenaříková verejne reagovala, čo podľa všetkého celý konflikt ešte viac vyostrilo. Ohanian následne pritvrdil a spor sa presunul aj do právnej roviny. Pred časom pre francúzske médiá uviedol viacero vážnych tvrdení, ktoré sa týkali najmä ich dcéry a rodinného fungovania. Jedným z nich boli aj jeho slová o pornografickom obsahu, ktorý mal nájsť v zariadení ich dcéry. „Boli tam aj mužské údy...,“ uviedol s tým, že podľa neho malo ísť o stovky fotografií a zároveň naznačil možné prepojenie zariadenia s telefónom Sklenaříkovej.
Ohanian si následne zobral na paškál aj partnera modelky a ich spoločné fungovanie v rodine. „Keď vidím fotky svojej dcéry, ako spí v tej istej posteli s Adrianiným novým partnerom, to mi vadí. Rovnako ako keď vidím, že trávia čas tým, že sa prezlieka za Hitlera alebo za transvestitu,“ vyhlásil pre francúzske médiá.
V ďalších tvrdeniach spomínal aj drogovú rovinu a údajné správy či materiály, ktoré mal vidieť „Existujú aj snímky správ, v ktorých sa pýta, kde je odložený kokaín. Alebo fotografia kresby, ktorú urobil - je na nej Adriana, ale aj moja dcéra nahá! Ako chcete, aby som na toto reagoval?!“ zúril podnikateľ. Až následne sa spor presunul do právnej roviny, kde Ohanian podal podnet na prokuratúre.
Po týždňoch verejného prepierania vzťahu, ostrých vyjadrení a vážnych obvinení však konečne prišlo jasné stanovisko, ktoré uzatvára jednu z najnapätejších kapitol ich rozvodovej vojny. Prokuratúra totiž v prípade prišla s jasným záverom. „Neexistujú dôkazy, ktoré by potvrdzovali všetky obvinenia vznesené voči pani Karembeu,“ píše sa v tlačovej správe, ktorú modelka zverejnila na svojom Instagrame.
Podľa zverejnených informácií tak neboli tvrdenia, ktoré Ohanian uvádzal, preukázané v rozsahu potrebnom na pokračovanie konania. Adriana si tak môže nateraz vydýchnuť.
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