Vojna pokračuje útokom na Sklenaříkovú: Drogy a pornografia! Adriana vracia úder

PARÍŽ - Bitka medzi Sklenaříkovou a Ohanianom pokračuje. Aram Ohanian (57) prišiel so šokujúcimi obvineniami nielen voči Adriane Sklenaříkovej (54), ale aj jej partnerovi, modelka však vracia úder!
Jedna z najznámejších slovenských modeliek Adriana Sklenaříková má za sebou temné obdobie svojho života. Stále sa však nevyjasňuje, skôr naopak. Vzťah s podnikateľom Aramom Ohanianom, s ktorým má dcéru Ninu (7), stál Adrianu veľa síl. Mlčala však o tom, čím si prešla. „O zraneniach, vyhrážkach, falošných obvineniach aj o verbálnom a fyzickom násilí,“ šokovala pred časom modelka. „Utiekla som pred násilím, ale ono ma dobieha práve teraz, keď sa snažím začať odznova,“ priznala otvorene. Napriek tomu, že bývalí partneri žijú už viac ako štyri roky oddelene, stále nie sú oficiálne rozvedení. Do konfliktov bola navyše zatiahnutá aj ich spoločná dcéra. „Nina sa stala nástrojom a predmetom vydierania,“ uviedla modelka bez okolkov.
Veľmi ho mali rozčúliť aj fotografie, na ktorých jeho dcéra spí v jednej posteli s Adrianiným aktuálnym partnerom Marcom Lavoinom. „Keď vidím fotky svojej dcéry, ako spí v tej istej posteli s Adrianiným novým partnerom, to mi vadí. Rovnako ako keď vidím, že trávia čas tým, že sa prezlieka za Hitlera alebo za transvestitu,“ vyhlásil pre francúzske médiá. Okrem kontroverzných oblečení viní Lavoina aj z užívania drog. „Existujú aj snímky správ, v ktorých sa pýta, kde je odložený kokaín. Alebo fotografia kresby, ktorú urobil - je na nej Adriana, ale aj moja dcéra nahá! Ako chcete, aby som na toto reagoval?!“ zúril podnikateľ.
A čo sa týka inkriminovaných fotografií, verzia modelky je jednoznačná. Adriana tvrdí, že si nikdy nesynchronizovala telefón s dcériným tabletom. Prístupové kódy mala údajne poskytnúť pestúnke výhradne na inštaláciu hier, a snímky uložené na iCloude sa tak do iPadu dostali nešťastnou náhodou. Väčšina má pochádzať od internetových agresorov (stalkerov) a Adriana si ich schovávala len preto, aby ich bolo možné neskôr identifikovať na súde.