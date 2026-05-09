Slovenský exmoderátor sa oženil: FOTO zo svadby... Áno povedal dlhoročnému partnerovi!

RAKÚSKO - Michal Sabo sa oženil! Dlhoročnému partnerovi povedal áno neďaleko slovenských hraníc.
Michal Sabo už dlhé roky tvorí pár s influencerom Michalom Šefčíkom. Slovenský exmoderátor iba minulý rok priznal svoju orientáciu. Urobil tak počas rozpravy v parlamente. „Som syn, brat, strýko, som váš kolega, som člen LGBTI komunity, muž môjho muža, ale pre mnohých z vás som nejaká kultúrno-etická otázka," vyhlásil vtedy Sabo v pléne Národnej rady.
No a po piatich rokoch si povedali svoje "áno" neďaleko od hlavného mesta. Obrad sa konal na farme Karolinenhof v Hainburgu. Dvojica sa zobrala v obklopení svojich najbližších. Radostnú novinku zdieľali mladomanželia len pred malou chvíľou na sociálnych sieťach. Termín svadby si nevybrali náhodou, spojili ho aj s oslavami Dňa Európy.
„Šťastný Deň Európy vám želajú mladomanželia. M&M," napísal Michal ku romantickej fotografii, na ktorej sa držia za ruky. Pod fotografiou zo svadby sa začalo hromadiť kopec gratulácii, ku ktorým sa pridávame aj my. Mladomanželom prajeme krásnu a dlhú cestu životom.