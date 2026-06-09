Gregorovej ostrý odkaz mladým herečkám: Všetko vnímate ako sexuálne obťažovanie! Takto to vidím ja

BRATISLAVA - Herečka Hana Gregorová si opäť nedávala servítku pred ústa. Mladším herečkám poslala ostrý odkaz a otvorene prehovorila o tom, ako vníma dnešné debaty o sexuálnom obťažovaní. Jej slová pritom mnohých poriadne nadvihnú zo stoličky.
Gregorová sa netají tým, že na mnohé témy má odlišný pohľad ako mladšie generácie. Podľa nej sa dnes za sexuálne obťažovanie označujú aj situácie, ktoré boli kedysi v umeleckom prostredí považované za bežné.
„Pre mňa je hrozné už aj keď čítam, že niekto plesne po zadku niekoho a to už je obťažovanie. My sme sa vyobliekali a išli sme, aby sa tí chlapci pozerali a v divadle to bolo normálne, že vás plesnú, objímu, pochytajú… Nikomu to nevadilo, ani z nás neubudlo, ale vedeli sme, že sa páčime a o to išlo,“ uviedla herečka v podcaste Hovory s Timeou.
Práve tento jej pohľad môže byť pre mnohých kontroverzný. Téma sexuálneho obťažovania patrí v súčasnosti medzi mimoriadne citlivé a spoločnosť ju vníma výrazne odlišne ako v minulosti. Gregorová však tvrdí, že dnešná generácia podľa nej často posudzuje podobné situácie prísnejšie.
Neostala pritom len pri spomienkach na vlastné herecké začiatky. Kriticky sa vyjadrila aj k prípadom, keď ženy po rokoch verejne hovoria o skúsenostiach s obťažovaním. „Teraz by aj niektoré chceli, aby ich plesli, ale väčšinou tie neplieska nikto. Alebo si po 20 rokoch spomenie ambiciózna americká herečka, že ju ten produkčný v hoteli obťažoval. Čo tam liezla a čo sa čakala? Že bude veľmi slávna, ale nestalo sa, tak aspoň nejaký zdroj peňazí, tak ho udám. Mňa by nikto nedonútil, aby som mu dala, keď nechcem. A že bolo tých návrhov v mladosti…,“ priznala bez okolkov.
Gregorová zároveň naznačila, že podľa nej by ženy mali vedieť jasne určiť svoje hranice a nenechať sa k ničomu prinútiť proti vlastnej vôli. Jej energia, priamočiarosť a schopnosť otvorene vyjadriť svoj názor sú pre mnohých obdivuhodné a inšpiratívne. Na druhej strane, podobné výroky môžu niektorí vnímať ako necitlivé, najmä voči ženám, ktoré sa so sexuálnym obťažovaním alebo nevhodným správaním vo svojom živote stretli.
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