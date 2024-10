13. komnata Mira Jaroša OTVORENÁ: Chodím ku psychológom!

Miro Jaroš (Zdroj: Ján Zemiar)

Miro Jaroš svojim fanúšikom rád rozpráva o tom, čo prežíva, aby ich povzbudil ak si prechádzajú niečím podobným. Aktuálne otvoril svoju 13. komnatu a pred verejnosťou priznal, že navštevuje psychológov. Urobil tak kvôli svetovému dňu duševného zdravia. „Chodím k psychológovi. Dokonca k viacerým. Často nie vtedy, keď ma bolí duša, ale aj preventívne. Porozprávame sa, učím sa byť otvorený novým pohľadom, aj rešpektovať iný názor. Chodím k psychológom, pretože chcem byť lepším človekom. Ak by som zostával so svojimi problémami sám, pravdepodobne by som už dávno vyhorel. A nerástol by som," zveril sa na sociálnej sieti.

„Duševné zdravie je podceňované. Bolí nás zub, ideme k zubárovi. Bolí ruka, lekár pomôže. Keď bolí duša, alebo sme v bezvýchodiskovej situácii, pomôže psychológ alebo psychiater. Keď som bol malý, chodili sme s rodinou na psychiatriu navštevovať niekoho z mojich blízkych. Vedel som, že o nejaký čas bude všetko v poriadku, že duša na liečbu potrebuje čas. Takže už v detstve som to považoval za niečo prirodzené a nerozumel som, prečo sú spolužiaci, aj niektorí dospeláci takí krutí a ukazujú na ľudí, ktorí sa liečia na klinikách prstom," pokračoval.

„Keď mama zomrela, tiež som vyhľadal pomoc. Veď nie je hanba sa o seba starať a už vôbec to nie je slabosť! Práve naopak, je to veľká sila. Rozumiem a stojím na strane všetkých tých, ktorí zažili, aké to je padnúť na dno. Tých, ktorí stratili samých seba a znova sa našli. Rokmi som si uvedomil, ako som sa mýlil a že k tomu, aby som bol skutočne šťastný nepotrebujem peniaze, ani platinové platne, veľa priateľov, či potlesky. Samozrejme, že ma moja práca napĺňa a milujem ju, no aby som ju mohol robiť s radosťou, potrebujem byť vnútorne spokojný. Tu mi najviac pomáha príroda, knihy, hudba, ticho, fitko, čas kedy som sám, aj rozhovory s blízkymi," uviedol. „Dr. Krause, Ján Hrustič, či Beátka Hlohovská, ďakujem, že aj vďaka vám rastiem. Že čím ďalej, tým som menej na seba prísny a beriem sa aj s nedokonalosťami, ktoré mám. Každý deň je dôvod rásť. Byť lepším," poďakoval na záver. Navštevujete psychológa aj vy?