Po Ráchel Karnižovej: Ďalšia známa kráska si nechala zväčšiť zadok!

BRATISLAVA - Plnšie pozadie už nie je len trendom zahraničných celebrít. Estetické úpravy zadku si získavajú popularitu aj na Slovensku a otvorene o nich hovoria známe influencerky. Kým Ráchel Karnižová stavila na výplne kyselinou hyalurónovou, Annabelle Farová podstúpila rizikovejší brazílsky lifting zadku.
Trend výraznejšieho a plnšieho pozadia, ktorý dlhé roky dominoval najmä v zahraničnom šoubiznise, si postupne získava popularitu už aj na Slovensku. Kedysi boli estetické úpravy zadku témou hollywoodskych celebrít či svetových influenceriek, dnes sa o nich otvorene rozpráva aj u nás. Jednou z tých, ktoré tomuto trendu podľahli, je influencerka Ráchel Karnižová. Tá sa rozhodla pre neinvazívnejšiu alternatívu zväčšenia pozadia pomocou výplní a sama priznala, že jej cieľ bol jasný od začiatku: „Áno, chcem obrovskú riť.“
Šokujúci krok známej Slovenky: Nechala si vyplniť zadok! FOTO Z tej ceny sa vám zatočí hlava
Ráchel podstúpila zákrok označovaný ako DBL, teda výplň sedacích partií pomocou kyseliny hyalurónovej. Ide o modernejšiu alternatívu ku známejšiemu brazílskemu liftingu zadku. V jej prípade však klasický zákrok neprichádzal do úvahy. „Mega som spokojná. Dlho som chcela klasické BBL, ale nemám dosť svojho tuku, plus ten efekt nie je tak dobrý ako toto,“ priznala otvorene svojim sledovateľom. Influencerka zároveň upozornila aj na nevýhodu tohto typu úpravy.
Keďže ide o výplň na báze kyseliny hyalurónovej, efekt nie je trvalý. Materiál sa totiž postupne prirodzene vstrebáva do tela, a preto je potrebné zákrok pravidelne opakovať a výplň dopĺňať. Napriek tomu ide o čoraz populárnejšiu možnosť pre ženy, ktoré túžia po výraznejšom tvare zadku, no nechcú alebo nemôžu absolvovať klasickú operáciu s prenosom tuku. Naopak, bývalá účastníčka reality šou Farma Annabelle Farová sa rozhodla práve pre brazílsky lifting zadku. O svojom stave po operácii prehovorila úprimne aj na sociálnych sieťach.