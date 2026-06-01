Koniec debát o ovplyvňovaní počasia: Ministerstvo rázne stoplo teórie o chemtrails! Konšpirátorov budú ignorovať

PRAHA – Boj s veternými mlynmi a neustálym vysvetľovaním základných fyzikálnych javov na chvíľu skončil. Českému Ministerstvu životného prostredia (MŽP) a Českému hydrometeorologickému ústavu (ČHMÚ) definitívne došla trpezlivosť s fanúšikmi konšpiračných teórií. V oficiálnom dokumente poslali rázny odkaz spolku, ktorý sa sťažoval na takzvané „chemtrails“ a údajné úmyselné ovplyvňovanie počasia. Úradníci im odkázali, že na ďalšie nezmysly už reagovať nebudú.
Podnetom na oficiálne vyjadrenie ministerstva boli sťažnosti od nemenovaného združenia, ktoré sa snažilo dokázať, že biele čiary za lietadlami na oblohe nie sú prirodzené. Odvolávali sa pritom na pofidérne dáta z Južnej Karolíny, podľa ktorých je vzduch v atmosfére presýtený vodnou parou len minimálne, a preto by perzistentné kondenzačné čiary vôbec nemali vznikať.
Riaditeľ odboru ochrany ovzdušia Ing. Kurt Dědič, ktorý je pod oficiálnym dokumentom podpísaný, argumentáciu spolku rázne zmietol zo stola. Ministerstvo označilo logiku konšpirátorov za úplne chybnú. Prirovnali to k logike, že ak je priemerná relatívna vlhkosť vzduchu pri zemi napríklad iba 60 %, nemali by podľa tejto teórie vznikať žiadne hmly.
Úradníci spolku vysvetlili, že dlhodobé priemery za celé územie absolútne nepopisujú aktuálny stav atmosféry v konkrétnom mieste a čase. Pre vznik a pretrvávanie bielych čiar za lietadlami sú rozhodujúce okamžité podmienky v príslušnej výškovej vrstve, kde lietadlo letí – nie štatistiky zo zámoria. Nejde teda o žiadnu záhadu ani sprisahanie, ktoré by bolo potrebné odborne skúmať.
Ďalšie otázky budú ignorovať
České ministerstvo v liste opätovne a úplne jednoznačne deklaruje, že nad územím Českej republiky nedochádza k žiadnemu cielenému ovplyvňovaniu počasia prostredníctvom leteckej činnosti. Zároveň dodáva, že úlohou štátnych inštitúcií naozaj nie je dospelým ľuďom dookola vysvetľovať a potvrdzovať existenciu bežných fyzikálnych a chemických javov, ktoré sa učia na základnej škole.
Trpezlivosť príslušných orgánov v Česku s touto témou zrejme definitívne pretiekla. Riaditeľ odboru v závere dokumentu spolok na rovinu upozornil, že k tejto problematike už nemá ministerstvo ani meteorológovia žiadne ďalšie informácie. Akékoľvek ďalšie otázky, teórie či podklady z ich strany budú úrady odteraz ignorovať a nebudú na ne vôbec reagovať.