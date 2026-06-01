Kaliňák kritizuje Brusel: Za techniku darovanú Ukrajine dostane Slovensko len zlomok peňazí

BRATISLAVA - Slovensko by v rámci kompenzácií za vojenskú techniku darovanú Ukrajine malo dostať z Európskeho mierového nástroja (EPF) len desatinu z pôvodne predpokladanej sumy 250 miliónov eur (zhruba šesť miliárd korún). Novinárom to dnes povedal minister obrany Robert Kaliňák. Podľa neho vinu nesie Európska únia a podobný problém sa týka aj ďalších krajín. Tieto kompenzácie v minulosti dostalo tiež Česko.
"Toto sa nemôže páčiť nikomu, kto za nejakých pravidiel vstúpil do toho programu a zrazu zistil, že je to inak. To je niečo, čo považujem za mimoriadne neseriózne vo vzťahu k tomu, akú bojaschopnosť Slovenská republika stratila," povedal Kaliňák. Odvolal sa na neoficiálne informácie v uvedenej záležitosti a dodal, že oficiálne vyjadrenie Bratislava ešte nedostala.
Očakávaná nižšia miera náhrady podľa Kaliňáka súvisí s tým, že peniaze boli použité na iné účely alebo sa krajiny prihlásili o väčšie kompenzácie a rozpočet programu nebol navýšený. Slovensko v predchádzajúcom volebnom období a po ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022 odovzdalo Kyjevu rôzny vojenský materiál i techniku, vrátane vyradených stíhačiek MiG-29 či raketových systémov S-300 a Kub. Súčasná slovenská vláda premiéra Roberta Fica po svojom nástupe do úradu v roku 2023 vojenskú pomoc Ukrajine zo štátnych zásob zastavila.
Platby prostredníctvom EPF blokovalo Maďarsko za bývalej vlády Viktora Orbána, ktorá udržiavala blízke vzťahy s Moskvou. Nový maďarský premiér Péter Magyar po víťazstve v aprílových voľbách označil za jednu zo svojich priorít uvoľnenie peňazí, ktoré Budapešť predtým zmrazila EÚ kvôli výčitkám týkajúcim sa právneho štátu a obmedzovaniu nezávislosti justície. Minulý týždeň predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová oznámila, že EÚ uvoľní Maďarsku z európskych fondov spolu 16,4 miliardy eur.