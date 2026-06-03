Mórová o bývalej láske Tomášovi Maštalírovi: Odkaz, na ktorý nie je pripravený

BRATISLAVA - Diana Mórová prehovorila o svojom kolegovi Tomášovi Maštalírovi tak otvorene, ako málokedy.
Herecká dvojica Diana Mórová a Tomáš Maštalír, ktorá v minulosti tvorila pár aj v súkromí, patrí stále medzi najobľúbenejšie televízne páry. Podľa Mórovej za ich herecou chémiou nestojí len herecký talent, ale aj bývalý vzťah mimo kamier. „Keď sme spolu žili, boli sme mladí, ale je pravda, že na niektorých scénach, ktoré v Tomášovi a Diane hráme, sa smejeme preto, lebo sme ich spolu zažili,“ priznala herečka. „Aj preto, že ho dôverne poznám, tak sa mi s ním lepšie robí, človek je taký uvoľnenejší,“ povedala Morová.
Vzťah im však napokon nevydržali a každý išiel svojou cestou. „Keď sme sa rozišli, neboli sme smutní. A práca nás vlastne dala opäť dala dokopy,“ povedala úprimne. Napriek tomu, že dnes netvoria pár, sú partnermi na obrazovkách a v pracovnom živote. „Nechodím s ním na kávy, ale pracujeme spolu, čo je ešte lepšie ako to bolo v súkromí,“ dodala so smiechom.
Najväčšie pobavenie však vyvolala otázka redaktora, či si ju ten Tomáš v seriáli Tomáš a Diana nakoniec vezme, lebo vyzerá, že sa do svadby nehrnie. „Dúfam, že scenáristi nám v seriáli nenapíšu svadbu, lebo aspoň je ten seriál vtipný, pretože on si ma tam evidentne nechce zobrať. A ona dokáže otvoriť tému svadba aj pri nákupe rohlíkov!“ zdôvodňovala Diana a počúvajte, čo napokon so smiechom odkázala Maštalírovi... Celý rozhovor a ďalšie emotívne momenty uvidíte v relácii A SME TU už 4. júna o 22.30 na TV JOJ.
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