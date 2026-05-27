Veronika Rajek 2 týždne po pôrode: FOTO Už má na bruchu opäť tehličky!

AMERIKA - Veronika Rajek ukázala svoju formu dva týždne po pôrode. Za tak krátky čas sa jej objavili opäť tehličky na bruchu!
Veronika Rajek sa počas uplynulého víkendu podelila so svetom s krásnou novinkou. Na svet priviedla svoje vysnené dievčatko. A síce všetky detaily prezradila, s manželom si meno anjelika nechali pre seba. Je však jasné, že ju obdarovali dvomi menami, keďže zverejnila aspoň iniciály. Dievčatko s iniciálmi L a J sa narodilo 8. mája s váhou 4035 gramov a meralo 52 centimetrov.
Od Veronikinho pôrodu prešli len dva týždne a už sa môže pýšiť tehličkami na bruchu. „Toto je tvoje znamenie začať cvičiť brušné svaly a budeš vyzerať takto dva týždne od pôrodu," napísala k záberu. Nasledovanejšia Slovenka sa netají svojím zdravým životným štýlom. Veronika je dôkazom toho, že to stojí za to a nemusia sa ženy báť, že po pôrode budú vyzerať zle. Aktuálne FOTO Veroniky Rajek nájdete v galérii.
mmm