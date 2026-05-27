Ťažké chvíle Alojza Hlinu: Jeho matka skončila v nemocnici! Poslanec opísal hrozivý incident

BRATISLAVA - Opozičný poslanec Alojz Hlina (SaS) ani zďaleka nerieši len kauzu svojho vykázanie z rokovacej sály pre nášivku na saku. Doma ho trápia oveľa vážnejšie problémy - jeho matka mala úraz, po ktorom skončila v nemocnici.
Poslanec prezradil, že jeho matku postupne sťahujú z Oravy do Bratislavy, aby ju mali nablízku. "Ide to pomalšie, ale zvyká si. Na Orave má záhradu, tu má záhradku. Odkedy prišla, stihla už obrúsiť a natrieť plot na dome, na farme zbierať konáre a čistiť okolie stromov a vážne si ide začať zápas s mojou manželkou o to, kto bude žehliť košele. Myslím, že manželka sa tejto ´funkcie´ rada vzdá," začal zľahka.
Ako tvrdí, jeho mama musí mať stále nejakú aktivitu, to sa jej však nanešťastie stalo tentokrát osudným. "Včera ráno po kostole kúpila kvietky a s veľkou radosťou sa vybrala sadiť ich na Záhorie ku soche Panny Márie, lebo tam kvietky neboli. Ráno utekala na trolejbus a potkla sa o betónový výstupok, ktorý zabudli odstrániť, keď dávali preč poštovú schránku. A dopadlo to zle," uviedol poslanec. "Volala mi teta, že mamu viezla záchranka do nemocnice. Zlomená ramenná kosť, zlomený nos. Našťastie CT hlavy bolo v poriadku. Hádam aj preto, že mala v ruksaku tie kvietky ku soche Panny Márie, to nedopadlo horšie," podelil sa o diagnózu.
"Moja mama spolu s tetou, obe zo severu Slovenska, sa potom večer zamýšľali nad tým, akí boli ľudia úžasní. Ako chceli mame pomôcť, ako zastavovali autá a ľudia sa pýtali, či niečo netreba. Boli z toho úplne nadšené, akí sú tu v Bratislave ľudia dobrí. Toto ma včera trápilo. Nie nejaké sako a nie nejaký Tibor Gašpar," dodal.
Narážal tak na včerajšiu kauzu so sakom, za ktoré musel opustiť rokovaciu sálu. Oblečené mal totiž sako s nášivkou "Smer Mafia Nechceme". Predsedajúci Tibor Gašpar (Smer-SSD) ho vykázal zo sály.