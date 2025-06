Mrazivá SPOVEĎ Luknára po 2 infarktoch: Naše zdravotníctvo je v HROZNOM STAVE... Zázrak, že prežil!

(Zdroj: TV MARKÍZA)

Začiatkom roka 2023 sa Roman Luknár stiahol zo seriálu Pán profesor. Ako sa ukázalo, prechádzal si vtedy vážnymi zdravotnými problémami. Prekonal dva infarkty a absolvoval tri operácie srdca. Aktuálne pre týždenník Život osudné chvíle priblížil. Nachádzal sa práve vo svojej obľúbenej kaviarni v Rači, keď sa začal cítiť zvláštne.

„Zhodou okolností tam bola aj moja susedka, ktorá mi navrhla, že ma zoberie na Kramáre. Bolo osem hodín večer. Zobrali mi tam krv, spravili EKG, zmerali tlak a o pol jednej v noci ma poslali domov s tým, aby som hneď ráno šiel k obvodnému lekárovi,“ opísal Luknár. V tejto súvislosti si spomenul na hereckého kolegu Dana Heribana, ktorý o 4 mesiace neskôr riešil na Kramároch podobný problém.

„Takisto prišiel večer na Kramáre, spravili mu tam nejaké vyšetrenia a poslali ho domov, aby ráno zašiel k obvodnému lekárovi. No tam už on, bohužiaľ, nestihol prísť... Môj zdravotný stav sa nasledujúce ráno zhoršil. O pol deviatej ráno mi susedka privolala sanitku,“ uviedol herec. „Vzali ma opäť na Kramáre, kde mi povedali, že infarkt som mal už večer predtým. Vraj stačilo dvadsať minút a už by som nebol medzi živými. Mal som obrovské šťastie,“ šokuje Luknár.

(Zdroj: Miroslav Vacula)

Táto skúsenosť mu vytvorila názor na slovenské zdravotníctvo. „Práve preto ma veľmi mrzí, v akom hroznom stave je naše zdravotníctvo, lebo ja som to prežil, ale Dano, ktorý bol o pätnásť rokov mladší ako ja, nie,“ povedal na rovinu herec. Ten sa už aktuálne cíti zdravotne výrazne lepšie - berie lieky na srdce a radikálne zmenil svoj životný štýl.

V minulosti ho trápili aj veľké bolesti chrbtice, ktoré spôsobovali platničky. Nedokázal sa ani pohnúť, čo mu komplikovalo aj prácu. No aj to je už, našťastie, lepšie. „Áno, po piatich rokoch konečne chodím. V postate mi pomohla terahertzová elektromagnetická frekvenčná podložka pod nohy, ktorú mi zo Singapuru doviezol kamarát,“ priznal s tým, že aktuálne natáča pokračovanie seriálu Nemocnica a chystá sa nová séria Pána profesora.

(Zdroj: Miroslav Vacula)