Návrat markizáckej Druhej šance BEZ zosnulého Heribana (†43): Jeho úlohu prevezme TENTO HEREC!

Už čoskoro sa na obrazovky televízie Markíza vráti seriál Druhá šanca. Druhá séria vyvrcholila 19. decembra 2022... Seriál tak mal takmer dvojročnú pauzu. No a za ten čas sa toho veľa zmenilo. Najsmutnejšou udalosťou bolo bez pochýb úmrtie Daniela Heribana, ktorý v seriáli stvárňoval neodmysliteľnú úlohu psychiatra Erika Hatinu.

No a tvorcovia sa pred spustením natáčania 3. série museli popasovať s náročnou úlohou. Ako stratu obľúbeného herca zakomponovať do deja seriálu. Ako informuje markiza.sk, najprv vraj čakali na príchod talianskych scenárov, aby na základe priestoru, aký postava dostala v tretej sérii originálu Druhej šance, zvolili najvhodnejší spôsob, ako sa s touto tragickou okolnosťou vysporiadať.

„Keď sa ukázalo, že postava Erika má v tejto sérii veľmi dôležitú úlohu nielen ako Andrejov sprievodca pri práci s jeho pamäťou a spomienkami, ale dokonca má aj vlastnú dramatickú linku, bolo samozrejmé, že sa tejto postavy nemôžeme obsahovo ,vzdať‘ a musíme nájsť riešenie, ktoré nám bude fungovať vo všetkých rovinách a momentoch, kde je Erik súčasťou príbehu,“ vysvetlila kreatívna producentka Soňa Čermáková Uličná.

Preobsadenie tejto postavy iným hercom bolo nemysliteľné, preto tvorcovia hľadali iný spôsob, ako Erikovu úlohu v tretej sérii preniesť na inú postavu. A zdalo sa im výhodnejšie využiť postavu v deji už existujúcu a kvalitne obsadenú, než prinášať ďalšiu postavu, ku ktorej by si diváci a ostatné postavy museli budovať vzťah. Voľba preto padla na kontroverzného chirurga Richarda Valentu, ktorého stvárňuje Filip Tůma.

„Tvorcom predovšetkým ďakujem za dôveru. Som presvedčený, že veľmi dobre zvážili, ako sa s danou situáciou vysporiadať čo najlepšie. Samozrejme, všetci by sme boli najradšej, keby k žiadnej takejto úprave nemuselo dôjsť a Dano by naďalej exceloval v postave Erika aj v tretej sérii. No za daných okolností sa budem usilovať, aby som bol ako Richard Andrejovi v spoločných scénach podobne dobrým ,sparring partnerom‘ a sprievodcom pri hľadaní a dešifrovaní jeho stratených spomienok, ako by bol Erik, a aby som si pri tom zároveň zachoval svoj vlastný nastavený charakter a prirodzenosť v jednotlivých situáciách,“ priznal Tůma.

„V Danovi bolo toľko talentu, že sa to len tak ľahko nevidí. Bol fantastický herec, muzikant, skladateľ... Bol to veľký profesionál, no zároveň veľmi ľudský, priateľský, takmer vždy mal dobrú náladu. Jeho odchod bol veľmi nečakaný, spomínam naňho stále so smútkom a iba v dobrom,“ dodal Tůma.

