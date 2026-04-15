FOTO To je premena! Vážne chorá Konvičková všetkých ohromila: Vyzerá lepšie než kedykoľvek predtým

PRAHA - Speváčka Markéta Konvičková (31) fanúšikov doslova posadila do stoličiek. Na najnovších fotografiách vyzerá tak dobre, že ju mnohí takmer nespoznali.

Hviezda zo šou SuperStar už dlhšie bojuje so zriedkavým nádorovým ochorením, ktoré sa na prvý pohľad môže javiť ako rakovina, no v skutočnosti ňou nie je. Ide o ojedinelé karcinoidné nádory, ktoré sa v jej prípade nachádzajú na pľúcach a nie je možné ich operovať. Bežná liečba, ako chemoterapia, na tento typ ochorenia nezaberá.

Aj keď ide o vážnu diagnózu, Konvičková sa snaží žiť naplno a otvorene hovorí aj o tom, ako jej choroba ovplyvňuje každodenný život. Prejavuje sa kolísaním hmotnosti, únavou aj zmenami pigmentácie pokožky – práve tie v minulosti spôsobili vlnu nepríjemných komentárov na jej adresu „Raz som opuchnutá, raz chudá, raz hnedá… ale ja si z toho nič nerobím,“ priznala speváčka, ktorá sa už dlhšie snaží bojovať aj proti kyberšikane a nepravdivým tvrdeniam o jej stave.

Napriek tomu aktuálne zábery hovoria jasnou rečou – Konvičková vyzerá spokojne, zdravo a mimoriadne sviežo. Fanúšikovia ju okamžite zaplavili komentármi plnými obdivu. „Vyzeráš nádherne, oddýchnuto a šťastne,“ píšu jej nadšení priaznivci. Podporu jej vyjadrila aj jej kamarátka a súputníčka zo speváckej šou Monika Bagárová, ktorá jej pod fotografie pridala srdiečka.

Speváčka však zároveň otvorene priznáva, že jej cesta nie je jednoduchá. Choroba jej prináša ťažké dni, no aj napriek tomu sa nevzdáva. Ako sama hovorí, stále má chuť žiť, tvoriť a byť tu pre svoju rodinu čo najdlhšie. A práve to sa podľa fanúšikov odráža aj navonok – na aktuálnych fotkách totiž pôsobí silnejšie, sebavedomejšie a krajšie než kedykoľvek predtým. Veď posúďte sami...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


