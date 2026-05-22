Ohrozenie práce kozmetičiek? SNS má výhrady voči novele z dielne rezortu zdravotníctva

BRATISLAVA - Koaličná SNS tvrdí, že nové pravidlá v novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia z dielne rezortu zdravotníctva by mohli ohroziť prácu kozmetičiek. Poslanec Národnej rady (NR) SR Adam Lučanský (SNS) v piatok upozornil, že v zariadeniach starostlivosti o ľudské telo by sa po novom nemohli vykonávať činnosti, ktoré sú zdravotníckymi výkonmi, napríklad tie, ktoré narúšajú integritu kože. Minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD) podľa Lučanského už prisľúbil, že táto časť novely má byť stiahnutá a prepracovaná.
Časť navrhovanej legislatívy zakazuje zariadeniam starostlivosti o ľudské telo vykonávať činnosti, pri ktorých je porušovaná integrita ľudskej kože, okrem piercingu, nastreľovania náušníc, tetovania, permanentného make–upu, kozmetického čistenia pleti a úkonov spojených s pedikúrou. „Nie je tu dostatočná právna istota, pretože nie je jasne definované, čo je narušenie integrity kože. Máme za to, že sa časť úkonov, ktoré doteraz vykonávali kozmetičky, presunie čisto do zdravotníckeho sektora,“ skonštatoval Lučanský. Dodal, že k návrhu mali ešte pred druhým čítaním rokovanie na Ministerstve zdravotníctva (MZ) SR. „Žiadali sme, aby nebolo plošne zakázané kozmetičkám vykonávať rôzne úkony, napríklad laserové epilácie, prípadne mezoterapiu. Po novom by tieto úkony nemohli vôbec vykonávať a z nášho pohľadu by to bolo likvidačné,“ myslí si poslanec.
MZ podľa jeho slov navrhlo varianty
MZ podľa jeho slov navrhlo varianty. „Došlo by k spresneniu, kedy ide o zásah do nejakej hĺbky kože, kedy by sa to nepokladalo za zdravotnícky úkon,“ povedal Lučanský. Považuje za zvláštne, že úkony, kde sa zasahuje do integrity kože, by sa nesmeli vykonávať, no piercingom, nastreľovaním náušníc a tetovaním problém nie je. Návrh novej legislatívy prešiel v apríli do druhého čítania. Novelou sa majú okrem iného odstrániť niektoré nedostatky v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.