Zabudnutá víťazka markizáckej SuperStar: Ubehlo 13 rokov... Aha, ako dnes vyzerá!

PRAHA - Od jej triumfu v SuperStar uplynulo už 13 rokov. Aha, ako dnes vyzerá Sabina Křováková!
Už onedlho sa na televízne obrazovky vráti obľúbená spevácka šou SuperStar, ktorá počas rokov odštartovala kariéry viacerých talentovaných interpretov. Úplne prvou víťazkou sa stala Katarína Koščová, po nej triumfovali Martin Chodúr, Lukáš Adamec a v roku 2013 si víťazstvo odniesla Sabina Křováková.
Práve jej triumf v populárnej súťaži otvoril dvere do českého šoubiznisu a na istý čas ju katapultoval medzi výrazné mená hudobnej scény. Zatiaľ čo Katarína Koščová, Martin Chodúr či Lukáš Adamec zostávajú slovenskému publiku dobre známi a ich mená sa pravidelne objavujú v médiách, v prípade Sabiny Křovákovej je situácia trochu iná.
Na Slovensku sa o nej už prakticky nehovorí, a mnohí fanúšikovia si možno ani neuvedomujú, kam sa jej kariéra po víťazstve uberala. Hudbe však rozhodne nepovedala zbohom. Speváčka je stále aktívna, venuje sa vlastnej tvorbe a z času na čas poteší fanúšikov novou skladbou. Jej meno sa naposledy výraznejšie objavilo v českých médiách v súvislosti s nepríjemným škandálom, ktorý otriasol českou televíziou OK TV.
Sabina tam pôsobila ako hudobná dramaturgička, no jej pracovná skúsenosť podľa vlastných slov rozhodne nebola pozitívna. Ako prezradila českému Blesku, mala čeliť ponižovaniu, psychickému nátlaku a atmosfére strachu. Konkrétne hovorila o správaní bývalého generálneho riaditeľa televízie Jana Hlocha, ktorý ju mal podľa jej slov opakovane obťažovať.
Od jej víťazstva v SuperStar uplynulo už 13 rokov, no pri pohľade na Sabinu by to hádal len málokto. Speváčka akoby zastavila čas a stále vyzerá výborne. Presvedčte sa sami!
