Známy politik a exmoderátor si splnil sen: S manželom sú síce už svoji, nasleduje ale maratón legislatívnych ťažkostí!

BRATISLAVA - Europoslanec a bývalý moderátor Michal Sabo povedal svoje „áno“ partnerovi Michalovi Šefčíkovi. Romantická svadba sa odohrala v rakúskom Hainburgu, no po návrate na Slovensko ich čaká oveľa menej romantická realita – boj o uznanie ich manželstva slovenskými úradmi.
"Sme manželia. A v týchto doskách na to máme papier," napísal Sabo na sociálnej sieti. Prezradil aj úsmevnú príhodu po obrade. Sobášny list si totiž novomanželia zabudli priamo v Hainburgu a počas týždňa sa poň museli vracať. Tým sa však podľa jeho slov "zábavná časť" skončila.
Slovenské úrady vraj stále nevedia, čo robiť
Sabo upozornil, že po novembrovom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie musia členské štáty uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia, ak boli legálne uzavreté v inom členskom štáte EÚ. Rozhodnutie padlo v prípade poľského homosexuálneho páru, ktorému domáce úrady odmietli prepísať sobáš uzavretý v Nemecku.
Práve tu však podľa poslanca vzniká problém. Slovenské matriky vraj dodnes nedostali metodické usmernenie, ako majú v takýchto prípadoch postupovať. "Osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár. Slovenské matriky však dodnes ani po polroku nemajú žiadne metodické usmernenie," tvrdí Sabo.
Novomanželia preto podali žiadosť podľa infozákona a od ministerstva chcú jasnú odpoveď, ako si môžu svoje práva uplatniť.
Čo ich teraz čaká?
Aj keď rozhodnutie Súdneho dvora EÚ hovorí o povinnosti uznať manželstvo uzavreté v inom štáte Únie, slovenská legislatíva stále definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Práve preto môže vzniknúť spor o to, akou formou bude štát takýto zväzok evidovať a aké konkrétne práva z neho budú vyplývať.
V praxi môže ísť napríklad o otázky:
- zápisu do osobitnej matriky,
- spoločného majetku,
- dedičských práv,
- prístupu k informáciám o partnerovi,
- či uznávania rodinného statusu pri vybavovaní úradných záležitostí.
Rozsudok Súdneho dvora EÚ pritom podľa expertov neznamená automatické zavedenie homosexuálnych manželstiev na Slovensku, ale povinnosť štátu uznať právny status, ktorý vznikol v inom členskom štáte.
Odmietli rozhovory v médiách a o všetkom chcú hovoriť sami
Sabo zároveň oznámil, že spolu s partnerom odmietli mediálne rozhovory. O celej situácii chcú informovať výhradne cez vlastné sociálne siete. Neodpustil si ani ostrý odkaz kritikom. Podľa neho ľudia, ktorí „emočne nezvládajú sledovať šťastie dvoch ľudí“, majú jednoduché riešenie – zablokovať si ich profily.
"Tým pádom ušetria čas rozčuľovaním sa v komentárových sekciách či písaním kilometrových slohov na Facebooku," odkázal. Sabo na záver poďakoval za podporu, ktorú s partnerom po svadbe dostali.