Utorok19. máj 2026, meniny má Gertrúda, zajtra Bernard

Známy politik a exmoderátor si splnil sen: S manželom sú síce už svoji, nasleduje ale maratón legislatívnych ťažkostí!

Sabo a Šefčík si povedali áno, no teraz nastupuje legislatívna realita na Slovensku.
Sabo a Šefčík si povedali áno, no teraz nastupuje legislatívna realita na Slovensku. (Zdroj: Facebook/Michal Sabo • Progresívne Slovensko)
© Zoznam/msz © Zoznam/msz

BRATISLAVA - Europoslanec a bývalý moderátor Michal Sabo povedal svoje „áno“ partnerovi Michalovi Šefčíkovi. Romantická svadba sa odohrala v rakúskom Hainburgu, no po návrate na Slovensko ich čaká oveľa menej romantická realita – boj o uznanie ich manželstva slovenskými úradmi.

"Sme manželia. A v týchto doskách na to máme papier," napísal Sabo na sociálnej sieti. Prezradil aj úsmevnú príhodu po obrade. Sobášny list si totiž novomanželia zabudli priamo v Hainburgu a počas týždňa sa poň museli vracať. Tým sa však podľa jeho slov "zábavná časť" skončila.

Slovenské úrady vraj stále nevedia, čo robiť

Sabo upozornil, že po novembrovom rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie musia členské štáty uznávať manželstvá párov rovnakého pohlavia, ak boli legálne uzavreté v inom členskom štáte EÚ. Rozhodnutie padlo v prípade poľského homosexuálneho páru, ktorému domáce úrady odmietli prepísať sobáš uzavretý v Nemecku.

 
 

Práve tu však podľa poslanca vzniká problém. Slovenské matriky vraj dodnes nedostali metodické usmernenie, ako majú v takýchto prípadoch postupovať. "Osobitná matrika pod Ministerstvom vnútra musí pár rovnakého pohlavia zapísať ako manželský pár. Slovenské matriky však dodnes ani po polroku nemajú žiadne metodické usmernenie," tvrdí Sabo.

Novomanželia preto podali žiadosť podľa infozákona a od ministerstva chcú jasnú odpoveď, ako si môžu svoje práva uplatniť.

Čo ich teraz čaká?

Aj keď rozhodnutie Súdneho dvora EÚ hovorí o povinnosti uznať manželstvo uzavreté v inom štáte Únie, slovenská legislatíva stále definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy. Práve preto môže vzniknúť spor o to, akou formou bude štát takýto zväzok evidovať a aké konkrétne práva z neho budú vyplývať.

V praxi môže ísť napríklad o otázky:

  • zápisu do osobitnej matriky,
  • spoločného majetku,
  • dedičských práv,
  • prístupu k informáciám o partnerovi,
  • či uznávania rodinného statusu pri vybavovaní úradných záležitostí.

Rozsudok Súdneho dvora EÚ pritom podľa expertov neznamená automatické zavedenie homosexuálnych manželstiev na Slovensku, ale povinnosť štátu uznať právny status, ktorý vznikol v inom členskom štáte.

Slovenský exmoderátor po svadbe s partnerom: Poslal drsný odkaz neprajným Slovákom! Prečítajte si tiež

Slovenský exmoderátor po svadbe s partnerom: Poslal drsný odkaz neprajným Slovákom!

Odmietli rozhovory v médiách a o všetkom chcú hovoriť sami

Sabo zároveň oznámil, že spolu s partnerom odmietli mediálne rozhovory. O celej situácii chcú informovať výhradne cez vlastné sociálne siete. Neodpustil si ani ostrý odkaz kritikom. Podľa neho ľudia, ktorí „emočne nezvládajú sledovať šťastie dvoch ľudí“, majú jednoduché riešenie – zablokovať si ich profily.

"Tým pádom ušetria čas rozčuľovaním sa v komentárových sekciách či písaním kilometrových slohov na Facebooku," odkázal. Sabo na záver poďakoval za podporu, ktorú s partnerom po svadbe dostali.

Viac o téme: ManželZákonMichal Sabo
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Michal Sabo
Slovenský exmoderátor po svadbe s partnerom: Poslal drsný odkaz neprajným Slovákom!
Domáci prominenti
Spor medzi Tarabom a
Spor medzi Tarabom a Stohlovou: Poslankyňa PS kritizuje ministra za SUCHO! Ten jej posiela štipľavý odkaz
Domáce
Michal Sabo
Slovenský exmoderátor sa oženil: FOTO zo svadby... Áno povedal dlhoročnému partnerovi!
Domáci prominenti
Tamara Stohlová
Sucho na Slovensku je alarmujúce: Progresívne Slovensko žiada Tarabu, aby okamžite zvolal krízový štáb
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

VOLEJBALISTA ROKA 2025 J. Ihnát: Tlak je obrovské privilégium, ďakujem za to
VOLEJBALISTA ROKA 2025 J. Ihnát: Tlak je obrovské privilégium, ďakujem za to
Volejbal
VOLEJBALISTA ROKA 2025: Cenu v kategórii Volejbalový tréner získali Pavel Bernáth a Robin Pělucha
VOLEJBALISTA ROKA 2025: Cenu v kategórii Volejbalový tréner získali Pavel Bernáth a Robin Pělucha
Volejbal
Veronika Rajek odhalila pohlavie očakávaného bábätka
Veronika Rajek odhalila pohlavie očakávaného bábätka
Prominenti

Domáce správy

Známy politik a exmoderátor
Známy politik a exmoderátor si splnil sen: S manželom sú síce už svoji, nasleduje ale maratón legislatívnych ťažkostí!
Domáce
TEST OSOBNOSTI Aký by
TEST OSOBNOSTI Aký by si bol panovník?
hashtag.sk
Ilustračné foto
Pozor na prízemný mráz: Teploty môžu klesnúť až na mínus 2 stupne
Domáce
Dráma na našich železniciach: Až 4 vlaky išli na červenú! Hrozila katastrofa, museli mimoriadne konať
Dráma na našich železniciach: Až 4 vlaky išli na červenú! Hrozila katastrofa, museli mimoriadne konať
Regióny

Zahraničné

Lietadlo skončilo mimo dráhy.
Otrasy a výkriky hrôzy: VIDEO zachytilo drámu počas štartu lietadla! Stroj v Splite vybehol z dráhy
Zahraničné
Ilustračné foto
Na iránskom ostrove aktivovali protivzdušnú obranu: Nad oblasťou sa objavili malé drony
Zahraničné
Nemecký minister zahraničných vecí
Berlín a Ankara sa zhodli: Vojnu s Iránom možno ukončiť len diplomaciou, nie vojenskou silou
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump.
USA zastavili plánovaný útok na Irán: Trump dáva šancu rokovaniam
Zahraničné

Prominenti

Jan Pivec
Génius českého herectva: Matka mu rozbila manželstvo! A pochovaný bol v deň, kedy sa narodil
Osobnosti
Eva Mores v seriáli
Slovenská herečka prvýkrát ukázala mamu (56): Bez plastík a úprav... Wau, to fakt vyzerá takto?!
Domáci prominenti
Paris Hilton
Premena Paris Hilton! Koniec ikonickej blondínky vyvolal reakcie: Takto by mala ostať navždy
Zahraniční prominenti
Veronika Rajek
Sexbomba Rajek odhalila pohlavie dieťatka: Pod srdcom nosí... S manželom to oznámili fakt originálne
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Ilustračné foto
Tajomná noc sa blíži: Úplné zatmenie Slnka ponúkne mimoriadny úkaz, ktorý pritiahne milióny zvedavcov
Zaujímavosti
Sex po 50-ke: Čo
Sex po 50-ke: Čo sa mení v tele a prečo môže byť ešte lepší než predtým
vysetrenie.sk
Tieto veci doma takmer
Tieto veci doma takmer nikto nečistí: Hygienička varuje pred špinou, ktorú máme doslova pod rukami
Zaujímavosti
Prelomový OBJAV českých vedcov:
Prelomový OBJAV českých vedcov: Môže to zmeniť boj s rakovinou!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: HENIMA
Chyba, ktorú robia mnohé ženy: Pleť kvôli nej starne oveľa rýchlejšie
plnielanu.sk
Juraj Slafkovský (Foto: Budiš)
Slafkovský nezačínal ako hokejista: Toto ste o ňom pravdepodobne nevedeli!
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: Zisti všetko, čo potrebuješ vedieť o slovenskej reprezentácii
hashtag.sk

Ekonomika

Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Takmer miliardový zisk: Slovenské elektrárne prepisujú históriu firemných ziskov!
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Mnohí sa obávajú vyúčtovania: Čo spraví s účtami za teplo dlhšia vykurovacia sezóna?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Nápad za 100 miliónov: Budeme posielať zo svojich daní aj starým rodičom?
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!
Trumpov zákon môže zničiť profesionálny poker: Legendárny hráč hovorí o konci kariéry!

Šport

Juraj Slafkovský v bitke o všetko: Online prenos zo siedmeho zápasu Buffalo – Montreal
Juraj Slafkovský v bitke o všetko: Online prenos zo siedmeho zápasu Buffalo – Montreal
NHL
MS V HOKEJI 2026 Zápas, ktorému nič nechýbalo: Hokejové divadlo v prospech Česka
MS V HOKEJI 2026 Zápas, ktorému nič nechýbalo: Hokejové divadlo v prospech Česka
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Kto by to bol čakal: Fíni poľahky zdolali majstrov sveta pod vedením Slováka
MS V HOKEJI 2026 Kto by to bol čakal: Fíni poľahky zdolali majstrov sveta pod vedením Slováka
MS v hokeji
MS V HOKEJI 2026 Švajčiarsko s dominantnou výhrou: Nemci sú slabučkí ako trikrát vylúhovaný čaj
MS V HOKEJI 2026 Švajčiarsko s dominantnou výhrou: Nemci sú slabučkí ako trikrát vylúhovaný čaj
MS v hokeji

Auto-moto

TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
TEST: Kia Sportage T-GDI AWD - silnejší benzínový motor a pohon všetkých kolies
Klasické testy
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Pozrite si veľkú FOTO GALÉRIU z podujatia Tour Amical 2026
Veterány
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Diaľničiari pokračujú v oprave D1 v prešovskom regióne
Doprava
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Škoda z tohto modelu vyrobí iba 5 exemplárov pre Slovensko
Predstavujeme

Kariéra a motivácia

Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Chcete dosiahnuť lepšie výsledky na pohovore? Vyskúšajte tento TRIK bývalého vyjednávača FBI
Pracovný pohovor
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Mikrostresy v práci: Drobnosti, ktoré nás vyčerpávajú viac než veľké projekty
Prostredie práce
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Život medzi zmenami: Ako nezostať len „otrokom kolotoča“ a užiť si voľno naplno?
Práca a voľný čas
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Najčastejšie klamstvá v pracovných inzerátoch: Čo sa skrýva za lákavými frázami?
Hľadám prácu

Varenie a recepty

Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Malo by cesto na palacinky odstáť? Toto je jediná správna odpoveď.
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát
Len 6 surovín a dokonalá chuť. Geniálny cestovinový šalát "čo chladnička dala".
Táto pečená krkovička s omáčkou chutí lepšie než z reštaurácie!
Táto pečená krkovička s omáčkou chutí lepšie než z reštaurácie!
Bravčová krkovička
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Prečo je pečený malinový cheesecake lepší ako nepečený? Vyskúšajte si to na tomto recepte!
Koláče a torty

Technológie

Vedci odhalili, prečo niektoré nádory prežijú chemoterapiu. Proteín MYC im môže pomáhať opraviť škody po liečbe
Vedci odhalili, prečo niektoré nádory prežijú chemoterapiu. Proteín MYC im môže pomáhať opraviť škody po liečbe
Veda a výskum
Tycoon2FA je po zásahu polície späť a ešte nebezpečnejší. Stačí jeden falošný odkaz a útočník môže obísť aj tvoju 2FA ochranu
Tycoon2FA je po zásahu polície späť a ešte nebezpečnejší. Stačí jeden falošný odkaz a útočník môže obísť aj tvoju 2FA ochranu
Bezpečnosť
Veľký úrad varuje: Toto sú najčastejšie online podvody a miesta, kde sa s nimi môžeš stretnúť. Každý deň tam trávime hodiny času
Veľký úrad varuje: Toto sú najčastejšie online podvody a miesta, kde sa s nimi môžeš stretnúť. Každý deň tam trávime hodiny času
Bezpečnosť
Google zverejnil zoznam Xiaomi zariadení, ktoré dostanú podporu Gemini Intelligence, lokálneho AI asistenta
Google zverejnil zoznam Xiaomi zariadení, ktoré dostanú podporu Gemini Intelligence, lokálneho AI asistenta
Android

Bývanie

Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Týchto 12 vecí v upratanej domácnosti nemá čo hľadať (aj tak sa nájdu skoro všade). Ako ste na tom vy?
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Starý dom z 80. rokov pripomína bývania ako kedysi. Pod tradičným vzhľadom nájdete perfektné moderné bývanie
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Poistenie nehnuteľnosti alebo domácnosti? Jedno vám kryje len steny, druhé aj spotrebiče. Podľa čoho si nastaviť poistku?
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci
Prečo sa kosatcom vo vašej záhrade nedarí? Ak majú problém s kvitnutím, skontrolovať by ste mali tieto veci

Pre kutilov

Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Žena, búracie kladivo a vôňa dreva: Takáto premena zrubu z roku 1654 sa nevidí každý deň!
Chalupa
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Pestovanie uhoriek na opore – prečo je takýto spôsob výhodnejší a čo tým môžete získať?
Zelenina a ovocie
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Tri centimetre, ktoré rozhodujú o prežití trávnika: Prečo v máji dvihnúť nože na kosačke?
Záhrada
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Chcete domáce bylinky plné chuti a silných aróm? Toto by ste im nemali dovoliť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Tieto znamenia pôsobia chladne, no milujú najhlbšie zo všetkých: Je medzi nimi vaša polovička?
Partnerské vzťahy
Tieto znamenia pôsobia chladne, no milujú najhlbšie zo všetkých: Je medzi nimi vaša polovička?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Známy politik a exmoderátor
Domáce
Známy politik a exmoderátor si splnil sen: S manželom sú síce už svoji, nasleduje ale maratón legislatívnych ťažkostí!
Lietadlo skončilo mimo dráhy.
Zahraničné
Otrasy a výkriky hrôzy: VIDEO zachytilo drámu počas štartu lietadla! Stroj v Splite vybehol z dráhy
Ročné bábätko zomrelo po
Zahraničné
Obrovská rodinná tragédia: Dieťa zomrelo po pobyte v luxusnom hoteli! Rodičia boli bezmocní
poľský minister spravodlivosti Zbigniew
Zahraničné
Stíhaný exminister je nezvestný! Mafiánske praktiky a kšefty s dotáciami: Mal utiecť po voľbách v Maďarsku

Ďalšie zo Zoznamu