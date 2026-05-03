Lenka z Mama, ožeň ma v Bez servítky šokuje slovami: TAKTO si ozaj žiadneho chlapa nenájde!

BRATISLAVA - Účastníci šou Mama, ožeň ma sa vracajú na obrazovky v novej podobe. TV JOJ pripravila špeciálnu sériu s názvom Mama, ožeň ma!: Bez servítky, v ktorej si známe tváre tentoraz zmerajú sily v kuchyni. Namiesto romantických stretnutí ich čaká varenie, hodnotenie aj nové vzťahové prekvapenia.
„Pripravte sa na to, že v Bez servítky nepôjde vždy všetko podľa plánu. Ale smiech bude zaručený. Uvidíte nás takých, akí naozaj sme – aj s našimi kulinárskymi pokusmi, ktoré nie vždy skončia na michelinskej úrovni,” naznačila protagonistka Heidy Beretová.
Režisér relácie Tomáš Eibner hovorí, že fanúšikov čaká zábavné pokračovanie príbehov, ktoré si obľúbili už v samotnej dating šou. „Pre fanúšikov tejto reality šou bude zaujímavé sledovať, ako sa dokážu ich obľúbené charaktery zhostiť samotného varenia, keďže nezabúdajme, že láska ide cez žalúdok. No a keď sme pri vzťahoch, tak sami sme zostali zaskočení, že kto s kým áno a kto s kým určite nie. Divákov čaká veľa zvratov a na konci bude všetko inak,” povedal režisér.
Vo videu budeme svedkami toho, ako sa Lenka vyjadruje na margo svojho budúceho ženícha. Jej požiadavky na partnera nie sú úplne nenáročné. „Muž, ktorého by som chcela, by mala mať minimálne 1,85 metra, pokojne aj dva... aby bol svalnatý a hlavne zabezpečený,” hovorí s tým, že by sa mal vedieť postarať sám o seba. Keď však zahlásila, koľko by mal zarábať ideálny muž, popavde by naňho nemal ani prezident... A jej posledná veta vás fakt odrovná! Naozaj by Lenka toto dokázala...? Pozrite si video a sledujte aj premiéru špeciálnej série od pondelka 4. mája o 20.40 na JOJ-ke.
