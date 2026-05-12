Prvý víťaz reality šou VyVolení: Utajený život a vyhrané milióny roztočil v zahraničí

PRAHA - Kedysi patril medzi najvýraznejšie televízne tváre v Česku a na Slovensku, dnes mnohí ani netušia, kde žije. Vladko Dobrovodský sa po obrovskom úspechu v reality šou VyVolení úplne stiahol z verejného života. Dvojnásobný víťaz kontroverznej relácie však rozhodne neskončil na dne. Práve naopak!
Temperamentný rodák z Brna sa do povedomia divákov zapísal najmä svojimi emotívnymi výbuchmi, hysterickými scénami či ostrými konfliktmi pred kamerami. Diváci dodnes nezabudli na momenty, keď si v kúpeľni strihal vlasy alebo sa púšťal do hádok s ostatnými súťažiacimi. Hoci dnes pôsobí ako ostrieľaná televízna hviezda, spočiatku vraj na kastingu vôbec nezaujal.
„Keď sme s ním napríklad natáčali medailónik, tak skoro vôbec nerozprával. Režisérka hovorila: ‚To vôbec nie je do televízie, veď on nevie rozprávať, to nebude dobré,‘“ zaspomínala castingová režisérka Barbora Adamcová v relácii eXtra host. Za jeho výbušnou povahou sa však skrývalo ťažké detstvo. Vladko vyrastal v chudobných pomeroch v rómskom gete v Prešove, kde rodina bojovala doslova o prežitie. Do domu im zatekalo a malý Vladko nosil obnosené oblečenie po nevlastnom otcovi, dokonca aj spodnú bielizeň. Práve tvrdé detstvo ho podľa mnohých motivovalo k tomu, aby sa po výhre finančne zabezpečil.
A to sa mu podarilo. Počas svojich dvoch účastí v reality šou VyVolení si odniesol neuveriteľných takmer 660.000 eur. A kým mnohé reality hviezdičky svoje výhry rýchlo minuli, Vladko sa rozhodol investovať. Nakúpil byty v Prahe a investoval aj do cenných papierov. Práve finančná istota mu umožnila definitívne zmiznúť zo sveta šoubiznisu a začať nový život v zahraničí. Už niekoľko rokov žije v slnečnom Španielsko, konkrétne vo Valencia.
A rozhodne tam nežije ako milionár na pláži s drinkom v ruke. Ako prezradil v relácii Show Jana Krausa, začiatky boli mimoriadne tvrdé. „Išiel som za tým, kam ma ťahá srdce. Začínal som úplne od nuly. Klasické manuálne práce. Zbieral som pomaranče a mandarínky,“ priznal otvorene. Vladko sa dokonca prihlásil aj na herecký kurz, keďže divadlo bolo vraj vždy jeho veľkým snom. Napriek tomu sa do českého šoubiznisu už vracať nechce. „V Česku už nežijem strašne veľa rokov, vôbec neviem, čo sa tam deje. Len občas zájdem za mamou, inak sa v Česku už vôbec nepohybujem,“ povedal pred rokmi pre eXtra.cz.
