Vica Kerekes mala v Inkognite premiéru: Čo slovo to perla, hádači nechápali... o čom točí?

BRATISLAVA - Nová posila v Inkognite! Medzi hádačov si tentokrát sadla herečka Vica Kerekes, ktorá hneď počas svojej premiéry perlila. Smiali sa na nej všetci!
Medzi stabilnými hádačmi, bez ktorých si už ani Inkognito nevieme predstaviť, sa tentokrát premiérovo ocitla herečka Vica Kerekes, ktorá bola v relácii zatiaľ iba ako tajný hosť. „Je to fantastické dívať sa na teba zblízka, lebo videl som ťa v kine alebo v telke,“ tešil sa Čeky. Ešte viac ako jej prítomnosť ich však zabávali jej slová a reakcie... Keď zaznela veta „Mám to doma aj ja? A môžem to strčiť do seba?“, prihrala hádačom na veľa tém.
To však nebolo všetko. Keď prišiel do štúdia tajný hosť a všetci mali na očiach škrabošky, opäť vyslovila otázku, po ktorej jej Michal Hudák za výdatného smiechu ostatných musel vysvetľovať, aké sú vlastne pravidlá relácie. „My tu hádame niekoho, kto je veľmi populárny a známy. My už tu teraz nehádame profesiu..." Pozrite si vo videu, čo hlesla i ako sa obraňovala.