Seriál Dunaj ožil na tanečnom parkete: Strach z Waltera, porota ani nedýchala

BRATISLAVA - Na tanečnom parkete Let’s Dance sa odohral moment, ktorý divákov i porotu doslova paralyzoval. Ján Koleník sa totiž premenil na krutého príslušníka SS Waltera Klausa...
Celé to začalo netradične – Ján Koleník si pokojne popíjal v kresle, zatiaľ čo huslista priviedol na parket jeho tanečnú partnerku Dominiku Roškovú. „Tancuj!“ skríkol Koleník a z očí mu sršalo zlo. Dominika vystrašene začala, zatiaľ čo si Walter vyzliekol sako a šou sa mohla naplno začať.
Zrazu huslista prestal hrať a so smútkom sledoval, čo sa deje. Koleník opäť zvolal: „Hraj!“ a dotykom si podmanil drobnú Dominiku. Napätie bolo hmatateľné – z Dominiky sršala bolesť a strach, z Jána nenávisť a nadradenosť. Sála stíchla a v očiach niektorých divákoc sa zaleskli slzy. Slowfox na soundtrack z filmu Schindlerov zoznam odzbrojil aj porotu. Po skoneční tanečného čísla zostalo v sále ticho... Až po chvíli publikum vstalo a začalo tlieskať. Porota s kamennými tvárami vstala tiež.
„Takto to vyzerá, keď sa spojí Let’s Dance a seriál Dunaj, k vašim službám. Mali sme tu Waltera Klausa a na husle hral fenomenálny Karol Brül,“ snažil sa pozdvihnúť náladu moderátor Adam Bardy, ktorý v zápetí položil Koleníkovi otázku - ako sa mu tancovalo v koži kontroverzného Waltera Klausa. „Ja som s fenoménom Dunaj, ktorý vytvorila televízia Markíza, spojený niekoľko rokov. Keď som išiel do Let´s Dance, hovoril som si, že ja sa musím vymaniť z toho Waltera a preniesť trocha svetla, lebo on je temnota a nikdy ho nebudem obhajovať," začal Koleník.
„Keď sme dostali zadanie slowfox, tak som si povedal, že chcem o tej temnote tancovať a priniesť symbol, metaforu a niečo takéto na tanečný parket. Hovorili mi, že my si neviem predstaviť Waltera tancovať, a slowfox je práve tanec, kde sa to dalo dobre umelecky stvárniť," dodal. Porotcovia sa nevedeli ubrániť dojatiu. „Bol to riskantný krok, ale vydarilo sa. Krásny náučný príbeh a vynikajúci slowfox," povedala s vážnosťou Drexler.
Podobný názor mala aj jej kolegyňa Laura Arcolinová. „Bolo to strašné, išla z toho hrôza... zároveň to bolo jedno kompletné dokonalé číslo.“ Dojatý Ďurovčík ťažko hľadal slová. „Toto som tu ešte nezažil. Achol som, úžasné, fantázia...“ Dvojica si za tento skvostný herecko tanečný výkon vyslúžila plných 40 bodov.
