Ďurianová prekvapila vyjadrením: Ochrancov už nepotrebuje! Stačí jej jeden mladý fešák

BRATISLAVA - Ukázala svojho najmilšieho chlapa! Finálový červený koberec Let's Dance praskal vo švíkoch pod návalom hviezd a pozornosť pútala aj moderátorka Marianna Ďurianová. Tá neprišla sama, ale v sprievode fešáka. Spoločnosť jej robil jej jediný syn Romanko, z ktorého vyrástol poriadny chlap.
Marianna Ďurianová si až trikrát vychutnala tanečnú šou priamo v sále, no návrat na parket v úlohe súťažiacej ju už neláka. „Nie, ja si to takto maximálne užívam. Tá spomienka na moje účinkovanie tu samozrejme je, ale nedala by som to v takomto leveli. Klobúk dolu, čo dokazujú tie celebrity. Ja som rada, že si to môžem užiť ako divák,“ priznala s pokorou moderátorka, ktorej výkony v Let's Dance si jej syn Romanko nemôže pamätať. Tancovala v prvej sérii v roku 2006, keď ešte nebol na svete: „Mamina mi ukazovala zábery a bolo to dobré, bol som prekvapený.“
Roman zrejme inklinuje k nebezpečným športom. Pred tým skúšal parkour a pri boxe Marianna tiež musela trochu privrieť oči. „Úplne nie som stotožnená s boxom, ale chápem to, je to chalanský šport. V dnešnej dobe je dôležité, aby sa človek vedel ubrániť, navyše to krásne formuje telo. Teraz je takáto fáza, uvidíme, čo bude o pol roka,“ dodala s nadhľadom.
Roman na finále tanečnej šou zaujal aj skvelým outfitom, ktorý si podľa vlastných slov vyberal sám. Zdá sa teda, že karta sa obracia a mladý tínedžer sa mení na ochrancu i poradcu. Svojej známej mame totiž už dnes dokáže poradiť naozaj v kadečom...
