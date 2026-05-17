Šokujúce priznanie ukrajinských vojakov: Ničíme vlastné drony! TOTO je dôvod

KYJEV - Ukrajinskí vojaci priznávajú, že niekedy úmyselne ničia vlastné bezpilotné stroje. Na bojisku totiž často nedokážu včas rozlíšiť, či sa k nim blíži ruský alebo ukrajinský dron.
Na ukrajinskom fronte dochádza k paradoxným situáciám. Vojaci niekedy zostreľujú aj vlastné drony, pretože v chaose bojov nedokážu spoľahlivo určiť, komu letiaci stroj patrí. Informovala o tom agentúra UNIAN s odvolaním sa na zistenia portálu Business Insider.
Podľa odborníkov ide o jeden z dôsledkov extrémne neprehľadnej situácie na bojisku, kde sa vo vzduchu pohybujú desiatky bezpilotných systémov naraz.
Vojaci radšej strieľajú preventívne
Nikita Rožkov z ukrajinskej spoločnosti Frontline Robotics, ktorá vyrába drony aj vojenské technológie, priznal, že priateľská paľba a rušenie vlastnými systémami elektronického boja patria medzi hlavné dôvody strát techniky na fronte.
„Ak niečo, čo vyzerá ako dron, letí menej ako sto metrov od vás, možno je bezpečnejšie to jednoducho zostreliť,“ povedal Rožkov.
Podľa neho sú podobné chyby do veľkej miery nevyhnutným dôsledkom vojnového chaosu.
Bojisko prirovnali k peklu
Podobne situáciu opísal aj Stanislav Gryšyn, spoluzakladateľ ukrajinského výrobcu dronov General Cherry.
„Ľudia musia pochopiť, že bojisko je úplné peklo. Je to najťažšie a najdesivejšie miesto na svete,“ uviedol.
Presný počet ukrajinských dronov, ktoré boli zničené vlastnou paľbou, zatiaľ známy nie je. Samotní vojaci však tvrdia, že vo vzduchu býva v niektorých momentoch také množstvo bezpilotných strojov, až to vyvoláva paniku a zmätok.
Operátori dronov preto často posielajú varovania a správy okolitým jednotkám, aby zabránili tomu, že ich vlastné sily omylom zničia ukrajinské stroje.
Ukrajina nasadzuje systém Delta
Kyjev sa zároveň snaží zlepšiť koordináciu obrany pomocou systému Delta, ktorý vyvinulo ukrajinské ministerstvo obrany.
Ide o internetový nástroj na riadenie bojiska, ktorý v reálnom čase prepája údaje z dronov, satelitov aj senzorov. Systém umožňuje sledovanie pohybu nepriateľa a koordináciu útokov medzi jednotlivými jednotkami.
Nemecko chce s Ukrajinou rozšíriť výrobu dronov
Ukrajinský minister obrany Mychajlo Fedorov tento týždeň uviedol, že napriek prudkému nárastu ruských útokov sa Ukrajine momentálne darí zachytiť približne 90 percent ruských dronov a takmer 80 percent riadených striel.
Deň predtým sa v Kyjeve stretol s nemeckým ministrom obrany Borisom Pistoriusom. Hlavnou témou rokovaní bola ďalšia spolupráca pri výrobe bezpilotných systémov.
„Sústredíme sa na overené projekty, v rámci ktorých rozvíjame spoluprácu medzi nemeckými a ukrajinskými firmami,“ vyhlásil Pistorius.
Nemecký minister dodal, že spoločné projekty sa týkajú dronov s rôznym doletom — od menej než sto kilometrov až po stroje schopné zasiahnuť ciele vzdialené 1500 kilometrov.
„Ide o schopnosti, na ktorých veľmi intenzívne pracujeme aj v rámci NATO,“ zdôraznil.
Kyjev rokuje s desiatkami krajín
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyy medzitým oznámil, že na projektoch súvisiacich s dronmi už spolupracuje približne 20 štátov.
Podľa Zelenského boli podpísané štyri dohody a ďalšie kontrakty sa pripravujú. Rokovania pokračujú aj s ďalšími krajinami.
Prezident zároveň uviedol, že vďaka tejto spolupráci si Ukrajina zabezpečila potrebné dodávky palív a surovín. Kyjev podľa neho očakáva podporu napríklad od krajín Perzského zálivu výmenou za partnerstvo v oblasti bezpilotných technológií.
„Okrem Blízkeho východu, Perzského zálivu, južného Kaukazu a Európy čoskoro nadviažeme novú bezpečnostnú spoluprácu v rámci programu Drone Deals aj s ďalším regiónom sveta. Pripravujeme pozitívne správy pre Ukrajinu,“ oznámil Zelenskyj.