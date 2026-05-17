Známe letovisko má problém: VIDEO Oblasť začali okupovať TIETO krásne vtáky! Kde sa vzali?

RAVENNA - Ulice, strechy aj zaparkované autá obsadili desiatky pávov. V talianskom letovisku pri Jadrane sa z exotických vtákov stala nočná mora časti obyvateľov.
Prímorské letovisko Punta Marina pri meste Ravenna čelí neobvyklej situácii. Oblasť zaplavili pávy, ktoré sa voľne pohybujú po uliciach, vysedávajú na strechách domov a prechádzajú sa medzi autami.
Exotické vtáky sa pritom stali atrakciou pre turistov, ktorí si ich nadšene fotografujú. Mnohým domácim však už dochádza trpezlivosť. O situácii informovali agentúry AFP a DPA.
Miestni hovoria o hluku aj poškodených autách
Podľa miestnych obyvateľov sa populácia pávov za posledné desaťročia výrazne rozrástla.
„Za posledných 30 rokov ich dramaticky pribudlo. Budia nás zo spánku, blokujú dopravu a znečisťujú ulice trusom, ktorý pripomína roztopenú zmrzlinu a človek doň často stúpi,“ povedal 81-ročný dôchodca Marco Manzoli.
Tvrdí tiež, že pávy lezú po autách a poškriabu ich. Obáva sa preto, že niektorí návštevníci môžu prestať do letoviska chodiť, ak nebudú mať možnosť zaparkovať vozidlo v garáži.
Po meste sa pohybujú desiatky vtákov
Podľa agentúry DPA žije v Punta Marine približne 120 voľne sa pohybujúcich pávov.
Vtáky sa bez strachu prechádzajú po cestách, pozerajú sa na svoj odraz vo výkladoch obchodov aj v zaparkovaných autách.
Najväčší problém však predstavuje ich hlasný prenikavý krik počas obdobia párenia, ktoré trvá približne od marca do júna. Viacerí obyvatelia sa sťažujú na prebdené noci.
Pávy utiekli z lesa pred predátormi
Pávy žili dlhé roky najmä v lese za obcou. Postupne sa však začali presúvať bližšie k ľuďom.
„V lese majú množstvo predátorov, napríklad vlkov a líšky. Tu ich prakticky nič neohrozuje, preto sa rozmnožujú nekontrolovateľným tempom,“ vysvetlil cukrár Claudio Ianiero.
Práve on sa stal známym výrobou sušienok v tvare pávov, ktoré sa v oblasti predávajú turistom.
Podľa Ianiera žili obyvatelia s pávmi dlhé roky bez väčších problémov. Situácia sa však postupne zmenila s rastúcim počtom vtákov.
Mesto už hľadalo riešenie
Radnica Ravenny sa už v minulosti pokúšala populáciu pávov regulovať.
V roku 2022 sa úrady snažili vtáky premiestniť do iných oblastí, plán však stroskotal po protestoch ochranárov zvierat.
Teraz by sa však situácia mohla zmeniť. Podľa Ianiera prichádzajú ponuky na adopciu pávov z rôznych častí Talianska.
„Dostávame žiadosti o adopciu z celej krajiny,“ povedal.