Odstrašujúce zábery zo Slovenského raja: Rokliny museli uzatvoriť, turistov vyhnala voda!

SPIŠSKÁ NOVÁ VES – Ak ste v najbližších dňoch plánovali adrenalínovú turistiku cez rebríky a vodopády Slovenského raja, svoje plány budete musieť urýchlene prehodnotiť. Správa Národného parku Slovenského raja so sídlom v Spišskej Novej Vsi v nedeľu 17. mája vydala núdzové vyhlásenie – všetky rokliny národného parku sú až do odvolania kompletne uzatvorené.
Dôvodom tohto radikálneho kroku sú pretrvávajúce výdatné dažde. Tie spôsobili prudký vzostup vodných hladín, v dôsledku čoho sa sprístupnené rokliny stali neschodnými a pre peších turistov extrémne riskantnými. Voda v tiesňavách zaliala turistické chodníky, technické pomôcky a stúpačky. Pohyb v nich by v tejto chvíli znamenal priame ohrozenie zdravia či života.
„Z dôvodu vysokého stavu tokov po výdatných dažďoch budú až do odvolania krátkodobo uzatvorené všetky roklíny v NP Slovenský raj. Uzávera je nutná kvôli bezpečnosti návštevníkov,“ varujú ochranári na sociálnej sieti.
Podľa predpovedí a očakávaní správy národného parku by malo ísť o dočasný, krátkodobý stav. V najbližších dňoch sa očakáva postupné ustálenie počasia a opätovný pokles hladín horských tokov.
Akonáhle voda opadne a chodníky s rebríkmi budú opäť bezpečné, ochranári aj Horská záchranná služba budú verejnosť informovať o znovuotvorení roklín. Správa národného parku zároveň apeluje na všetkých návštevníkov, aby zbytočne neriskovali, rešpektovali uzáveru a v záujme vlastnej bezpečnosti sa vyhli rizikovým oblastiam.