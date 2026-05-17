24 rokov od Akty X: Agentka Scullyová žiari... Pozrite, ako sa zmenila!

CANNES - Legendárny seriál Akty X si získal fanúšikov po celom svete napínavými prípadmi, paranormálnymi záhadami a nezabudnuteľnou dvojicou agentov Muldera a Scullyovej. Od čias jeho najväčšej slávy uplynuli už viac než dve desaťročia, no predstaviteľka ikonickej Dany Scullyovej, Gillian Anderson, stále dokáže očariť svojím vzhľadom aj charizmou.

Akty X patria medzi najikonickejšie americké televízne seriály 90. rokov, ktoré si získali milióny fanúšikov po celom svete. Tento kultový sci-fi mysteriózny seriál vytvoril producent a scenárista Chris Carter. Jeho pilotná epizóda mala v Spojených štátoch premiéru 10. septembra 1993 a finálna časť pôvodnej série bola odvysielaná 19. mája 2002. Počas rokov sa seriál stal fenoménom a dodnes je považovaný za jednu z najvýznamnejších televíznych sérií svojho žánru.

Hlavnými postavami príbehu sú dvaja agenti Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) – charizmatický Fox Mulder, ktorého stvárnil David Duchovny, a racionálna, vedecky založená Dana Scullyová v podaní Gillian Anderson. Táto dvojica spolu vyšetruje záhadné a nevysvetliteľné prípady označované ako „Akty X“ – teda prípady, ktoré sa nepodarilo vyriešiť bežnými vyšetrovacími metódami a ktoré často zahŕňajú paranormálne javy, nevysvetliteľné udalosti či údajné stretnutia s mimozemskými bytosťami.

Od odvysielania poslednej epizódy uplynuli už viac než dve desaťročia a čas sa prirodzene podpísal aj na predstaviteľoch hlavných postáv. Gillian Anderson, ktorá stvárnila nezabudnuteľnú agentku Scullyovú, však stále patrí medzi obdivované herecké osobnosti. V čase začiatku nakrúcania seriálu mala iba 25 rokov a poznávacím znamením sa stali jej krátke ryšavé vlasy.

Dnes je Gillian Anderson stále elegantnou a výraznou ženou, ktorá si zachovala svoj jedinečný šarm. Jej imidž sa však v priebehu rokov zmenil – ikonickú ryšavú farbu vlasov vystriedali svetlejšie odtiene a už dlhší čas ju verejnosť pozná ako blondínu. Nedávno sa objavila aj na prestížnom filmovom festivale v Cannes. Pozrite, ako dnes vyzerá!

