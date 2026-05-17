Silné zrážky a vietor na VIACERÝCH miestach: Meteorológovia vydali výstrahy

BRATISLAVA - Na severe Slovenska treba počítať v nedeľu večer s dažďom. Do 20.00 h platia výstrahy prvého stupňa. Do polnoci by mali zostať v platnosti výstrahy prvého stupňa pred vetrom na juhovýchode krajiny. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
V okresoch Košice mesto, Košice okolie, Michalovce a Trebišov treba počítať s vetrom v nárazoch do 75 kilometrov za hodinu. „Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ upozornili meteorológovia.
Ústav tiež varoval pred dažďom v takmer celom Žilinskom kraji a vo viacerých okresoch Prešovského a Banskobystrického kraja. „Predpokladaný úhrn a intenzita zrážok sú v danej ročnej dobe a oblasti bežné, ale môžu spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ priblížil.