Emília Vášáryová: Tejto žene podala pomocnú ruku... mala z nej byť ministerka kultúry

BRATISLAVA - Herecká legenda Emília Vášáryová sa na prehliadke Lýdie Eckhardt neobjavila len ako diváčka, ale aj ako žena, ktorú so slávnou návrhárkou spája neuveriteľné puto. A príbeh, ktorý začal pred 35 rokmi...
Emília Vášáryová a Lýdia Eckhardt. Dámy, ktoré sú synonymom elegancie, spolu kráčajú životom už viac ako tri dekády. Všetko pritom začalo úplnou náhodou. „Spojuje nás všetko už 35 rokov, keď som náhodou objavila jej kostým v hoteli Fórum. Myslela som si, že to je nejaká cudzinka, a nakoniec som si ho kúpila,“ zaspomínala si s úsmevom herečka na prvý kontakt s módnou legendou. Odvtedy počet modelov v jej šatníku ani nepočíta. Lýdia je pre ňu totiž nielen návrhárkou, ale najmä záchranným kolesom. „Vždy mi pomohla v situáciách, keď som potrebovala narýchlo niečo opraviť alebo urobiť. Je to obdivuhodná, úžasná žena,“ nešetrila chválou herečka.
Hoci sú obe pracovne vyťažené, Lýdia si nikdy nenechá ujsť Emíliine predstavenia. „Ona chodí do divadla pravidelne, vždy čakám na jej kritiku,“ prezradila Vášáryová, čím potvrdila ich nadštandardný vzťah. Herečku však spája silné puto aj s jednou z modeliek – exotickou kráskou Marou Lukama. „Maruška je moja študentka. Na vysokej škole som ju zobrala do môjho ročníka,“ potvrdila Emília a dodala: „Ja som jej stále hovorila, že keď skončí, tak bude vo svojom štáte ministerkou kultúry. To sa nestalo, ale je krásnou modelkou a šťastnou maminkou. Ja sa veľmi teším,“ vyznala sa úprimne Vášáryová.
Slová uznania a vzájomnej náklonnosti medzi týmito tromi ženami dokazujú, že svet módy nie je len o nablýskaných šatách, ale o skutočných priateľstvách, ktoré vydržia celý život. Emília Vášáryová však vo svojej spovedi zašla ešte ďalej...