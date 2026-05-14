Obľúbený obchod sťahuje z predaja hračku! FOTO Obsahuje veľmi nebezpečný KARCINOGÉN

BRATISLAVA - Obľúbený detský obchod Dráčik sťahuje z predaja nebezpečnú hračku. Ak ju máte doma, nepoužívajte ju a vráťte ju do predajne. Obsahuje totiž nebezpečný karcinogén.
Spoločnosť Dráčik stiahla z predaja hračku „Zábavný červík“ značky Toi Toys (EAN 8714627012316). Hračkanespĺňa požiadavky smernice o bezpečnosti hračiek a predstavuje vážne riziko pre deti. "Pri manipulácii môže dôjsť k jej prasknutiu a úniku náplne, pričom piesok vo vnútri obsahuje azbest," vysvetľuje obchod. Azbest je veľmi nebezpečný karcinogén spôsobujúci rakovinu.
Predajca vyzýva všetkých zákazníkov, ktorí si výrobok zakúpili, aby ho vrátili do ktorejkoľvek predajne — aj bez pokladničného dokladu. Spoločnosť upozorňuje, že ide o preventívne bezpečnostné opatrenie a zákazníci majú nárok na vrátenie peňazí.
Dráčik zároveň zverejnil kontakt pre prípadné otázky: info@dracik.sk.