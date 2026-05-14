Apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny: Bol aj mimoriadne suchý

BRATISLAVA - Tohtoročný apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny. V severovýchodnej časti Slovenska ako studený. Zrážkovo bol vyhodnotený ako mimoriadne suchý vo všetkých povodiach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.
„Z hľadiska priemerných mesačných prietokov na základe operatívnych údajov bol tento mesiac vyhodnotený ako suchý mesiac vo väčšine povodí Slovenska s výnimkou povodia Dunaja, kde bol vyhodnotený ako výrazne podnormálny, a povodia Bodrogu, kde bol vyhodnotený ako extrémne suchý,“ skonštatovali meteorológovia. Dodali, že celkovo bol tohtoročný apríl 2026 výrazne suchší ako minuloročný s výnimkou oblasti Malých Karpát.
Zároveň podľa nich počas apríla absentovala plošná zrážková činnosť a na vodných tokoch zotrvávala ustálenosť vodných hladín. Zvýšený vodný stav meteorológovia pozorovali len v subpovodí Malého Dunaja v oblasti Malých Karpát na toku Blatina na začiatku mesiaca. Podobne ako v predchádzajúcom mesiaci marec bol aj v apríli 2026 na väčšine územia Slovenska pozorovaný pokles hladín podzemnej vody a výdatností prameňov. Z hľadiska priemerných mesačných hodnôt bol apríl hodnotený ako nadpriemerný v povodí Dunajca a Popradu a Moravy, naopak, ako podpriemerný v povodí Bodvy, Hrona, Ipľa, Slanej a Váhu. V povodí Hornádu bol mesiac hodnotený ako priemerný až mierne nadpriemerný. Najkritickejšia situácia bola podľa SHMÚ zaznamenaná v povodí Bodrogu, kde bol pozorovaný stav sucha.