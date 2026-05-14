Štvrtok14. máj 2026, meniny má Bonifác, zajtra Žofia, Sofia

Apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny: Bol aj mimoriadne suchý

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Tohtoročný apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny. V severovýchodnej časti Slovenska ako studený. Zrážkovo bol vyhodnotený ako mimoriadne suchý vo všetkých povodiach Slovenska. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) o tom informoval na svojom webe.

„Z hľadiska priemerných mesačných prietokov na základe operatívnych údajov bol tento mesiac vyhodnotený ako suchý mesiac vo väčšine povodí Slovenska s výnimkou povodia Dunaja, kde bol vyhodnotený ako výrazne podnormálny, a povodia Bodrogu, kde bol vyhodnotený ako extrémne suchý,“ skonštatovali meteorológovia. Dodali, že celkovo bol tohtoročný apríl 2026 výrazne suchší ako minuloročný s výnimkou oblasti Malých Karpát.

Zároveň podľa nich počas apríla absentovala plošná zrážková činnosť a na vodných tokoch zotrvávala ustálenosť vodných hladín. Zvýšený vodný stav meteorológovia pozorovali len v subpovodí Malého Dunaja v oblasti Malých Karpát na toku Blatina na začiatku mesiaca. Podobne ako v predchádzajúcom mesiaci marec bol aj v apríli 2026 na väčšine územia Slovenska pozorovaný pokles hladín podzemnej vody a výdatností prameňov. Z hľadiska priemerných mesačných hodnôt bol apríl hodnotený ako nadpriemerný v povodí Dunajca a Popradu a Moravy, naopak, ako podpriemerný v povodí Bodvy, Hrona, Ipľa, Slanej a Váhu. V povodí Hornádu bol mesiac hodnotený ako priemerný až mierne nadpriemerný. Najkritickejšia situácia bola podľa SHMÚ zaznamenaná v povodí Bodrogu, kde bol pozorovaný stav sucha.

Viac o téme: AprílPočasieSucho
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zmena počasia: Meteorológovia očakávajú
Zmena počasia: Meteorológovia očakávajú zrážky na väčšine územia Slovenska
Domáce
AKTUALIZOVANÉ Ďalší ZLOM v počasí:
Ďalší ZLOM v počasí: Zasiahnu nás BÚRKY, príde výdatný DÁŽĎ! MAPA Ako to má podľa predpovede prebiehať
Domáce
Sever Indie zasiahlo extrémne
Sever Indie zasiahlo extrémne počasie: Búrka si vyžiadala takmer 90 mŕtvych
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Prominenti
Polícia vyšetruje prípad v bratislavskom nákupnom centre, pátra po mužovi
Polícia vyšetruje prípad v bratislavskom nákupnom centre, pátra po mužovi
Správy
Fanúšičky vybrali najsexi hokejistov: Tieto štyri mená znejú najčastejšie
Fanúšičky vybrali najsexi hokejistov: Tieto štyri mená znejú najčastejšie
Feminity TV

Domáce správy

Potrebné sú stabilné dodávky
Potrebné sú stabilné dodávky a prijateľné ceny energií, uviedla Saková na zasadnutí
Domáce
Apríl sa skončil na
Apríl sa skončil na väčšine územia Slovenska ako normálny: Bol aj mimoriadne suchý
Domáce
Zhodli sa! Koaličná rada
Zhodli sa! Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení
Domáce
Dráma vo Vígľaši: Muža zavalili betónové panely, previezli ho vrtuľníkom do nemocnice
Dráma vo Vígľaši: Muža zavalili betónové panely, previezli ho vrtuľníkom do nemocnice
Banská Bystrica

Zahraničné

Otec s dcérou v
VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život
Zahraničné
Z Turecka vyplávali lode
Z Turecka vyplávali lode smerujúce do Pásma Gazy: Chcú prelomiť izraelskú blokádu
Zahraničné
poľský premiér Donald Tusk
Poľsko a Nemecko plánujú podpísať novú obrannú dohodu: Stanovili aj dátum
Zahraničné
Historický krok! Varšava uznala
Historický krok! Varšava uznala zväzok osôb rovnakého pohlavia uzavretý v inom štáte EÚ
Zahraničné

Prominenti

Kráľovná Margaréta II.
Obrovský strach o kráľovnú: Hospitalizovali ju v nemocnici!
Zahraniční prominenti
Andy Kraus s manželkou
Andy Kraus na prehliadke chýbal, Janka našla spôsob, ako ho nahradiť: Vytiahla zo skrine... to nie!
Domáci prominenti
Adela Vinczeová
Po vlne kritiky o "tučných mozgoch" Adela Vinczeová reaguje: Rozhodla sa konať!
Domáci prominenti
Amy Tapper
26-ročná televízna hviezda schudla vyše 50 kíl: Takto dosiahla svoje štíhlejšie ja!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Sarkopénia: Tichá strata svalov
Sarkopénia: Tichá strata svalov s pribúdajúcim vekom, ktorá môže skrátiť život
vysetrenie.sk
George Strausman má neuveriteľných
Zo 101-ročného dôchodcu sa stal virál TikToku: Ľudí šokovalo jeho hobby! Video videli milióny ľudí
Zaujímavosti
Technici miestnej univerzity neďaleko
BIZARNÁ scenéria: TOTO hraničí s katastrofou! VIDEO Nad diaľnicou visí na skale veterán
Zaujímavosti
undefined
Odborníci varujú: Školy robia VEĽKÚ chybu! TENTO krok ničí deťom zdravie aj prospech
Zaujímavosti

Dobré správy

MS v hokeji 2026
Špeciál pred MS v hokeji 2026: V tíme Slovenska sú aj dve nové a veľmi známe priezviská
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Slováci majú jedinečnú možnosť: O toto hrajú počas MS v hokeji!
hashtag.sk
Zdroj: Getty Images
Už žiadne červené spálenie: Slovenky prechádzajú na nový spôsob opaľovania
hashtag.sk
Zdroj: KolagenDrink
Začala neskoro, no dnes beháva maratóny: Čo stojí za úspechom známej Slovenky?
plnielanu.sk

Ekonomika

Stopka pre
Stopka pre "kráľovské" platy v NBS? Kažimír zarába cez 20-tisíc mesačne, poslanci chcú radikálny rez!
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Koniec je jasný: Známy ruský ekonóm opísal, prečo Rusko smeruje k bankrotu a porážke
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Zabudnite na Nvidiu či Google: AI boom má nečakaného víťaza, ktorý mieri na post najziskovejšej firmy planéty!
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky
Klienti 365.bank môžu počas Mastercard Day využiť zľavy až do výšky 33 % na nákupy, služby aj zážitky

Šport

VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
VIDEO Mimoriadna tlačovka nového trénera! Prvé slová Vladimíra Weissa po prevzatí reprezentácie
Reprezentácia
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Dukla má nového trénera! Do Trenčína prichádza súčasný Országhov asistent z reprezentácie
Tipsport liga
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
401 zápasov v NHL a fyzické monštrum: Žilina odpálila poriadnu prestupovú bombu
Tipsport liga
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
VIDEO Česká biatlonová hviezda hlási zmenu pred novou sezónou: Nie je z Česka, ale zo Slovinska
Biatlon

Auto-moto

Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Nový koncept Renaultu s pohonom 4x4 pripravený odviesť vás na ktorúkoľvek pláž
Novinky
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Most na D1 pri Fričovciach čaká štvormesačná oprava
Doprava
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Najluxusnejšie Audi prichádza. Obrovská Q9-tka ukázala interiér
Novinky
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Železnice prevzali druhý špeciálny vlak pre meranie geometrie koľají
Doprava

Kariéra a motivácia

Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Slovenskí rodičia sporia deťom viac ako českí: Slovenky vedú aj pri nižších platoch
Domáce
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Myslíte si, že máte ťažkú prácu? Týchto 5 povolaní vám zmení perspektívu
Motivácia a inšpirácia
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Vyžmýkaní ako citrón? 5 tipov, čo robiť po práci, aby ste dobili baterky a nielen „prežívali“
Práca a voľný čas
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Finančná správa rozbieha veľkú akciu: Posvieti si najmä na TIETO prevádzky!
Aktuality

Varenie a recepty

Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Hostia za dverami? S touto expresnou syrovou roládou vás nič neprekvapí.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Krémeš, ako ho nepoznáte. Klasiku som vymenila za karamel a nemohla som urobiť lepšie.
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Hľadáte osviežujúci drink bez alkoholu? Vyskúšajte toto jednoduché nealkoholické mojito!
Nealkoholické koktejly
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Domáci bylinkový olej a ocot: Návod na výrobu a použitie
Rady a tipy

Technológie

VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
VIDEO: Curiosity bojoval na Marse s tvrdohlavou skalou Atacama. Takto sa technológia za miliardy dolárov trápila s jedným kameňom niekoľko dní
Vesmír
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Android Auto čaká najväčšia zmena za posledné roky. Nové funkcie zmenia spôsob, akým používaš displej v aute
Android
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Microsoft otvorene priznal kritiku používateľov: Windows 11 chce opraviť od základov a takto sa zmení tvoj PC
Windows
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
USA chcú vesmírny štít za 1,2 bilióna dolárov. Zlatá kupola vraj aj tak nezastaví Rusko a Čínu
Vojenské technológie a výskum

Bývanie

Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Našli sme 11 nápadov, ako využiť staré uteráky, a je škoda, že nám niektoré nenapadli skôr. Takto vám ešte poslúžia
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Tu sa musí dobre oddychovať! Chalupu v Beskydách postavili tak, aby splynula s okolím a ponúkla skvelé miesto na relax
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Ako sadiť paradajky, uhorky či papriky, aby mali dobré podmienky? S niektorými rastlinami sa neznášajú
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka
Speváčka Martina Pártlová premenila starý statok na nádherné bývanie. Cítiť tu úžasnú pohodu a pokoj vidieka

Pre kutilov

Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Nástrahy pestovania zeleniny na balkóne: 6 vecí, na ktoré si dávajte pozor
Zelenina a ovocie
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Tešíte sa na domáci kaleráb, ale vždy je tvrdý a drevnatý? Príčiny sú často prehliadané
Zelenina a ovocie
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Malá investícia a obrovský efekt! 7 trvaliek do záhona, ktoré rýchlo rastú a krásne kvitnú
Okrasná záhrada
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Ocot a sóda bikarbóna môžu pri domácich prácach aj uškodiť. Kedy ich nepoužívať?
Údržba a opravy

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Partnerské vzťahy
Muž ma vymenil za mladšiu: Viac ako samotná nevera ma však totálne ponížilo to, o akú slečnu išlo
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Otec s dcérou v
Zahraničné
VEĽKÁ dopravná nehoda, zo záberov MRAZÍ: Skúter vletel rovno pod VALEC! Otec zahynul, dcéra (9) bojuje o život
Zhodli sa! Koaličná rada
Domáce
Zhodli sa! Koaličná rada sa dohodla na prvom balíku prorastových opatrení
Obľúbený obchod sťahuje z
Domáce
Obľúbený obchod sťahuje z predaja hračku! FOTO Obsahuje veľmi nebezpečný KARCINOGÉN
Autobus Dopravného podniku Bratislava
Domáce
Dráma v bratislavskej MHD: Revízor zavolal na seniorku políciu, svedkovia hovoria o neľudskom prístupe!

Ďalšie zo Zoznamu