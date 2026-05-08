Vyhadzujete ovocie? Robíte tieto chyby a ani o tom neviete: Takto vydrží čerstvé oveľa dlhšie

BRATISLAVA - Plné misy ovocia, no o pár dní končia v koši. Stačí pár nenápadných chýb a potraviny sa kazia rýchlejšie, než by mali. Odborníci upozorňujú na jednoduché pravidlá, ktoré vám ušetria peniaze aj nervy.
Vyhadzovanie ovocia patrí medzi najčastejšie formy plytvania v domácnostiach. Mnohí pritom netušia, že problém nie je v kvalite potravín, ale v tom, ako s nimi zaobchádzajú hneď po príchode z obchodu.
Jednou z najväčších chýb je automatické ukladanie všetkého ovocia do chladničky. Nie každý druh totiž znáša nízke teploty. Banány, broskyne či mango v chlade rýchlo strácajú chuť, menia štruktúru a môžu sčernieť. Podobne sú na tom aj paradajky, ktoré síce mnohí považujú za zeleninu, no z botanického hľadiska ide o ovocie.
Naopak, bobuľové ovocie ako jahody, maliny či čučoriedky si chlad vyžaduje. Pri izbovej teplote sa kazia výrazne rýchlejšie. Aj tu však platí dôležité pravidlo – skladovať ich v suchu a ideálne v pôvodnom obale alebo v nádobe, ktorá umožňuje cirkuláciu vzduchu.
Veľkú rolu zohráva aj to, ako jednotlivé druhy ovocia kombinujete. Niektoré plody, napríklad jablká, hrušky či banány, produkujú etylén – plyn, ktorý urýchľuje dozrievanie. Ak ich uložíte spolu s citlivejším ovocím, môžete výrazne skrátiť jeho trvanlivosť. Odborníci preto odporúčajú ovocie rozdeľovať a neskladovať všetko na jednom mieste.
Častou chybou je aj umývanie ovocia hneď po kúpe. Hoci sa to môže zdať hygienickejšie, opak je pravdou. Vlhkosť totiž vytvára ideálne podmienky pre vznik plesní a urýchľuje kazenie. Ovocie je lepšie umyť až tesne pred konzumáciou.
Zabúdať by ste nemali ani na pravidelnú kontrolu zásob. Stačí jeden pokazený kus a môže ovplyvniť ostatné. Pravidlo „skontroluj a spotrebuj“ dokáže výrazne znížiť množstvo odpadu v domácnosti.
Zaujímavosťou je, že správne skladovanie ovocia môže ovplyvniť aj jeho chuť a nutričné hodnoty. Nesprávne podmienky totiž vedú nielen k rýchlejšiemu kazeniu, ale aj k strate vitamínov.
Ak si osvojíte niekoľko jednoduchých zásad, ovocie vám vydrží čerstvé oveľa dlhšie. A čo je najdôležitejšie – prestanete zbytočne vyhadzovať potraviny, ktoré by inak ešte mohli poslúžiť.