Mrazivé slová Alagič o chvíľach v Dubaji: Syna chránila klamstvom... Rakety nazývala hviezdičkami!

DUBAJ - V momente, keď Irán začal páliť rakety na nedotknuteľný Dubaj, nachádzala sa tam aj Jasmina Alagič Vrbovská so synom Sanelom. Všetky lety boli zrušené a mesto ovládol strach a beznádej... Teraz moderátorka opísala, čo v tých chvíľach prežívala a že syna musela chrániť klamstvom!
Jasmina Alagič prehovorila z Dubaja: Silné slová, ktoré hovoria viac než fotografie
Situácia na Blízkom výhcode sa vyostrila po koordinovanej vojenskej operácii Izraela a Spojených štátov, ktorá zasiahla ciele v Iráne. Na túto ofenzívu zareagoval Irán raketovými a dronovými útokmi na Izrael, ale aj na americké základne v Perzskom zálive a v Iraku. Dopady konfliktu pocítili aj časti Spojených arabských emirátov, vrátane Dubaja, obľúbenej destinácie aj slovenských dovolenkárov.
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Medzi nimi bola aj Jasmina Alagič Vrbovská so synom Sanelom. Rodina má v meste apartmán a trávi tam voľné chvíle. Raper Patrik Rytmus Vrbovský z Dubaja kvôli pracovným povinnostiam odletel len chvíľu pred vyostrením konfliktu. Jeho rodina však zostala v raji luxusu uväznená - na niekoľko dní boli totiž pozastavené všetky lety do a z krajiny.
Návrat z ostreľovaných emirátov. Jasmina je už so synom doma! Emotívne VIDEO: Takto ich vítal Rytmus
Aktuálne je Jasmina so synom už v bezpečí na Slovensku. No vrátila sa k hrôzam, ktoré prežívala v Emirátoch. Ako informuje cas.sk, Sanelovi pravdu o tom, čo sa v Dubaji dialo, povedala až po návrate domov. „Riadili sme sa odporúčaniami našej terapeutky, ktorá nám radila povedať Sanelkovi pravdu. Myslím si, že je to správne - nie v tej chvíli, keď sa to deje, ale keď už je dieťa v bezpečí a dokáže to spracovať,“ vysvetlila moderátorka.
Každý výbuch znášala ťažko. Naučila sa však reagovať. „Naučila som sa, že po rakete príde približne do 15 sekúnd výbuch - keď bol dron zneškodnený. Schovala som sa s ním a držala mu ušká,“ priznala. Keď boli ešte v Dubaji, namiesto krutej pravdy, si vymýšľala príbehy. „Sanelkovi som to v tej chvíli musela vysvetliť tak, aby sa nebál, takže som si vymýšľala príbehy. Keď sme videli rakety, povedala som mu, že sú to hviezdičky,“ opísala.
„Schovávali sme sa a keď prišiel výbuch, vysvetľovala som mu, že rybári dávajú niečo do vody a rybičky potom vyplávajú,“ pokračovala moderátorka. Sanel si však veľmi dobre uvedomoval, že to nie je tak, ako mu mama rozpráva. A to utkvie v Jasmininej pamäti už navždy. „Raz, keď sme sa takto schúlili a ja som mu zakrývala uši, mi povedal: "Maminka, ja viem, že mi klameš." Ale povedal to tak, že som cítila, že vie, že sme v bezpečí - a to bolo pre mňa najdôležitejšie,“ dodala.