Mirka Partlová o súkromí a synovi: Ako vníma, že mama je herečka? Druhá strana mince!

BRATISLAVA - Mirka Partlová a Peter Makranský sa prednedávnom stretli v kúpeľnom meste Piešťany, kam však neprišli za oddychom, ale za prácou. Obaja obľúbení umelci však otvorene priznali, že sú tu varení-pečení, no kým jeden z nich sa váľa v bahne, ten druhý má pred ním rešpekt. Prečo Mirka Partlová doteraz neodskúšala žiadnu procedúru a čo v skutočnosti stvárajú ich deti v divadelnom zákulisí?
Mirka Partlová a Peter Makranský patria k najvýraznejším tváram našej divadelnej scény, čo dokázali aj na nedávnom koncerte v Piešťanoch. S kúpeľným mestečkom ich však spája viac ako len práca. „Piešťany milujem, som tu pravidelne, mám tu veľa kamarátov aj rodinu. Aj tu rád spievam, lebo Piešťany sú okrem kúpeľného aj veľmi umelecké mesto,“ vyznal sa pre Topky.sk sympaťák Makranský. Práve on bol tým, kto do krás mesta na Váhu zasvätil aj svoju kolegyňu Mirku. „Ja som začala mať rada Piešťany vďaka tebe,“ priznala Partlová.
Kým Mirka procedúry zatiaľ nevyskúšala, Peter je ich skalným fanúšikom. „Ja milujem akýkoľvek druh wellnessu. Vyskúšal som aj bahenné kúpele, aj všelijaké potápanie sa po krk. To bahno je liečivé a treba to vyskúšať,“ dodal vždy dobre naladený herec. Okrem relaxu však oboch spája aj dôležitá životná rola – rodičovstvo. Peter je hrdým otcom 12-ročnej Sáry a 8-ročného Marka, Mirka mamou 6-ročného syna. Ich deti vyrastajú v divadelnom prostredí a umelecký svet nasávajú od útleho detstva. „Chodia často do divadla, Marko chodí osvetľovať predstavenia, sedí s osvetľovačom a baví ho to. Sárka spieva a tancuje, ide trošku v šľapajach, takže myslím, že to berú pozitívne. Nie som si istý, či budú umelci, ale čo sa má stať, to sa stane,“ myslí si Makranský.
Mirka Partlová však zdôrazňuje, že hoci je ich práca pre deti fascinujúca, dôležité je vysvetliť im aj druhú stranu mince. „Je dôležité ukázať im cestu k umeniu, ale hlavne doma vysvetliť, že aj to je práca s pridanou hodnotou. Bohužiaľ, mám iné časové úseky, ale môj syn na mne vidí, že som v tom, čo robím, slobodná a mám z toho dobrý pocit,“ zamyslela sa speváčka. To však nie je všetko! Peter Makranský v rozhovore poodhalil aj kúsok zo svojho súkromia a prezradil, ako to vyzerá, keď odchádza za prácou on. Slová, ktorými ho jeho manželka vyprevádza z dverí, vás pobavia!