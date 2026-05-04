Porotcovský kat Ďurovčík zmäkol: Takéto slová sme z jeho úst ešte nepočuli!

BRATISLAVA - Porotca Ján Ďurovčík opäť ukázal, že si servítku pred ústa nedáva. V najnovšom kole Let's Dance chválil, nešetril emóciami a niektoré výkony ho doslova zdvihli zo stoličky. Takéto slová sme z jeho úst ešte nepočuli!
Choreograf Ján Ďurovčík je dlhodobo známy ako jeden z najprísnejších porotcov v Let's Dance. Preslávil sa tým, že si servítku pred ústa rozhodne nedáva a súťažiacich hodnotí bez prikrášľovania. Práve jeho ostré, no odborné komentáre často rozhodujú o tom, kto skutočne obstojí na tanečnom parkete.
V 9.kole si hneď na úvod vzal na paškál Jána Koleníka, ktorý ho svojím vystúpením očividne potešil: „Vy ste boli skvelí, úplne super štart, je úplne super ťa vidieť znovu s energiou takou ako treba, keď to búra Incheba, tak ja sa len teším ďalej,“ odkázal mu po úvodnom tanci.
Chválou nešetril ani pri výkone Jakuba Jablonského: „Výborne vymyslené číslo, od A do Z, vlastne ani nemám čo vytknúť. Skvelé číslo, perfektná robota.“ Keď sa na parkete objavil Kristián Baran, Ďurovčík vytiahol jednu z najemotívnejších reakcií večera: „Neviem, či v tejto chvíli existuje nejaké dievča, žena, babka z dediny či z mesta, ktorá by nechcela byť v tejto chvíli v tvojom náručí. Podľa mňa emočná stránka tohto výkonu, ktorý ste dali, bola neuveriteľná. Proste tvoj pohľad a tvoja emócia – to na mňa išlo, jednoducho bolo to nádherné, skvelé.“
Po druhom tanci od Jána Koleníka Ďurovčík priznal, že ho vie dostať aj maličkosť: „Mne niekedy stačí ten maličký kúsoček a áchol som. To som tu ešte nezažil... fantázia, úžasné.“ Záver patril opäť Porubjakovej, pri ktorej už hľadal slová len ťažko: „Ja som stratil slová, lebo poprvé neviem, či je to Matyáš tou horúčkou alebo čím, ale ty rastieš zase. Žiadne kompromisy okolo, žiadne pomocné prvky z iného tanca. Charleston od začiatku do konca, fantasticky schoreografovaný. Zuza, ty si mala taký výraz, ja mám pocit, že som sa asi nedíval správne, lebo ja som nenašiel chybičky a naopak ja som takto čumel celý čas a normálne asi závisť, lebo charleston je najviac blízky muzikálu. Že postavil by som toto? Akože neviem, či by som to postavil. Výborné číslo, fantastické číslo.“
Ďurovčíkove hodnotenia tak opäť potvrdili, že latka v šou stúpa čoraz vyššie – a finále bude poriadne napínavé.
