Pacienti v Prievidzi museli sedieť na zemi, miesta na sedenie chýbali! Nemocnica tvrdí, že ďalšie sa pridať nemôžu

PRIEVIDZA - Pacienti si museli posadať na zem, alebo stáť. Miesta na sedenie totiž v čakárni chýbali. Takúto skúsenosť majú návštevníci nemocnice v Prievidzi. Tá však tvrdí, že viac lavičiek pridať nemôže.
Sťažnosť na podmienky, ktoré majú vládnuť v priestoroch Uniklinika kardinála Korca v Prievidzi zverejnil jeden z pacientov na sociálnej sieti Facebook. "Pacienti čakajúci u lekára musia sedieť na zemi, pretože v čakárni je kriticky málo miesta na sedenie," napísal v skupine Nekŕmte nás odpadom.
Tvrdí, že vedenie nemocnice o tomto stave vie , keďže na chodbách sú nainštalované kamery, no napriek tomu nezabezpečili dostatok stoličiek či lavičiek pre ľudí. "Podotýkam, že ide o chodbu pred chirurgickou ambulanciou, kde čakajú pacienti s bolesťami a úrazmi pohybového aparátu," dodal. "Je toto dôstojný prístup k pacientom v 21. storočí?" pýta sa na záver.
So žiadosťou o reakciu sme sa obrátili aj na nemocnicu, tá zatiaľ neodpovedala. Pre tnlive.sk však uviedla, že podnet eviduje. „Zverejnená fotografia zachytáva časť chodby pred chirurgickými ambulanciami v našom zariadení. Je však potrebné uviesť, že fotografia nezobrazuje samotné čakárne chirurgických ambulancií, ktoré sú určené na sedenie pacientov a disponujú dostatočnou kapacitou miest na sedenie,“ uviedli.
V budove sa podľa ich slov nachádzajú tri chirurgické ambulancie a každá z nich má vlastnú čakáreň. V priemere je v každej približne 12 miest na sedenie, spolu teda okolo 36 miest pre pacientov čakajúcich na vyšetrenie.
Vedenie zároveň zdôrazňuje, že samotné chirurgické ambulancie neprevádzkuje Uniklinika, ale samostatní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti. „Organizácia ambulancie, systém objednávania pacientov a manažment čakajúcich pacientov sú preto v kompetencii jednotlivých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, nie v kompetencii vedenia Unikliniky,“ vysvetlili.
Aj preto podľa nich nie je možné pripisovať vzniknutú situáciu priamo prevádzkovateľovi budovy. „Vzhľadom na kapacitu jednotlivých čakární a na skutočnosť, že organizácia pacientov je v kompetencii samotných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, považujeme existujúce kapacity za dostatočné,“ uviedli.
Tiež vysvetlili, že chodby zdravotníckeho zariadenia musia spĺňať požiadavky bezpečnostných a požiarnych predpisov vrátane zabezpečenia únikových ciest a možnosti evakuácie osôb „Umiestňovanie ďalších lavičiek alebo stoličiek do komunikačných priestorov by mohlo obmedziť bezpečný pohyb pacientov a zamestnancov a je v rozpore s požiadavkami na prevádzku zdravotníckeho zariadenia,“ tvrdia. Aj z tohto dôvodu v súčasnosti rozšírenie čakacích priestorov ani doplnenie ďalších miest na sedenie neplánuje.
Situáciu preverili
Po medializácii prípadu vedenie preverilo okolnosti, ktoré zachytáva fotografia. Mimoriadne opatrenia však podľa svojho vyjadrenia prijímať neplánuje. „Po preverení situácie nebol identifikovaný systémový problém, ktorý by si vyžadoval prijatie mimoriadnych opatrení. Situáciu však naďalej monitorujeme a sme pripravení reagovať na prípadné opodstatnené podnety pacientov,“ uviedla Uniklinika.
Zariadenie zároveň tvrdí, že spätnú väzbu od pacientov získava prostredníctvom dotazníkov spokojnosti, QR kódov, osobnej komunikácie aj schránky na podnety. „Každý podnet individuálne vyhodnocujeme a v prípade opodstatnenosti prijímame opatrenia smerujúce k zlepšovaniu kvality poskytovaných služieb a komfortu pacientov,“ dodalo vedenie.