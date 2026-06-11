Počasie potrápilo Slovensko: Cez krajinu sa prehnal studený front s búrkami a výdatnými zrážkami

BRATISLAVA - Do štvrtkového poludnia na Slovensku spadlo za 24 hodín zväčša desať až 40 milimetrov (mm) zrážok, ojedinele aj viac ako 50 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.
Veľmi vysoký úhrn pozorovali meteorológovia vo Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách v okrese Liptovský Mikuláš. Namerali tam 80,2 mm. „Naopak, na pomerne veľkej ploche napršalo za dané obdobie menej predovšetkým na západe, len päť až desať milimetrov,“ podotýka SHMÚ.
Počas stredajšieho (10. 6.) večera, noci a štvrtkového rána postupoval cez územie Slovenska smerom na východ studený front. Na celom území sa vyskytli zrážky, ktoré boli vo väčšine krajiny podľa meteorológov aj výdatné. Lokálne boli s nimi spojené aj búrky, pri ktorých sa na niektorých miestach vyskytli aj krúpy.