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Počasie potrápilo Slovensko: Cez krajinu sa prehnal studený front s búrkami a výdatnými zrážkami

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
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TASR

BRATISLAVA - Do štvrtkového poludnia na Slovensku spadlo za 24 hodín zväčša desať až 40 milimetrov (mm) zrážok, ojedinele aj viac ako 50 mm. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Veľmi vysoký úhrn pozorovali meteorológovia vo Vyšnej Boci v Nízkych Tatrách v okrese Liptovský Mikuláš. Namerali tam 80,2 mm. „Naopak, na pomerne veľkej ploche napršalo za dané obdobie menej predovšetkým na západe, len päť až desať milimetrov,“ podotýka SHMÚ.

Počasie potrápilo Slovensko: Cez
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 (Zdroj: Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))

Počas stredajšieho (10. 6.) večera, noci a štvrtkového rána postupoval cez územie Slovenska smerom na východ studený front. Na celom území sa vyskytli zrážky, ktoré boli vo väčšine krajiny podľa meteorológov aj výdatné. Lokálne boli s nimi spojené aj búrky, pri ktorých sa na niektorých miestach vyskytli aj krúpy.

Počasie potrápilo Slovensko: Cez
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Facebook/Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ))

Viac o téme: PočasieDážďZrážkySlovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ)
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