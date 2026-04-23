MIMORIADNE EÚ schválila pomoc Ukrajine a sankcie proti Rusku: Maďarsko aj Slovensko ustúpili

BRUSEL - Členské štáty Európskej únie dnes finálne schválili dvadsiaty balík sankcií proti Rusku za jeho inváziu na Ukrajinu. Informovalo o tom cyperské predsedníctvo EÚ. Maďarsko a Slovensko v stredu uviedli, že nebudú nové obmedzenia blokovať, ak bude ruská ropa opäť prúdiť ropovodom Družba do oboch krajín. Dnes sa tak stalo.
"Písomné konanie pre zmenu nariadenia o viacročnom finančnom rámci, ktoré je základom pre pôžičku pre Ukrajinu, a tiež pre dvadsiaty balík sankcií proti Rusku boli úspešne dokončené. Oba dokumenty boli prijaté jednomyseľne," uviedla hovorkyňa cyperského predsedníctva. "Predsedníctvo neúnavne pracovalo na tom, aby EÚ aj naďalej rozhodným spôsobom podporovala Ukrajinu v obrane jej zvrchovanosti a územnej celistvosti," dodala. Sankcie najprv v stredu podporili zástupcovia členských štátov EÚ pri EÚ, teda veľvyslanci vo výbore Coreper. Následne do dnešného popoludnia prebiehala takzvaná písomná procedúra.
Dvadsiaty balík sankcií sa zameriava na energetiku, finančné služby a obchod. Pôvodne mal byť schválený už na konci februára pri príležitosti štvrtého výročia začatia ruskej invázie na Ukrajinu. Obmedzenia zahŕňajú napríklad úplný zákaz námornej dopravy ruskej ropy a nové zákazy dovozu kovov, chemikálií a kritických minerálov, na ktoré sa doteraz sankcie nevzťahovali.
EK tiež navrhla aktivovať nástroj proti obchádzaniu sankcií
Sankcie sa tiež týkajú takzvanej ruskej tieňovej flotily, na zoznam pribúda ďalších 43 lodí, celkovo ich je teda 640. Ide o plavidlá, ktoré Moskva používa na obchádzanie sankcií týkajúcich sa exportu ruskej ropy. Európska komisia tiež prvýkrát navrhla aktivovať nástroj proti obchádzaniu sankcií, čo znamená, že zakáže vývoz akýchkoľvek počítačovo riadených strojov do tých krajín, kde existuje vysoké riziko, že produkty následne skončia v Rusku.
Ruská ropa ropovodom Družba cez Ukrajinu prestala prúdiť na Slovensko a do Maďarska v januári. Bratislava a Budapešť potom opakovane obvinili Kyjev, že s obnovením prepravy suroviny otáľa z politických dôvodov. Slovensko aj Maďarsko uviedli, že kým nepotečie ropa, budú blokovať práve schválenie dvadsiateho balíka sankcií proti Rusku. Maďarsko tiež blokovalo schválenie unijnej pôžičky pre Kyjev v hodnote 90 miliárd eur.
Štáty EÚ definitívne schválili pôžičku 90 miliárd eur pre Ukrajinu
Členské štáty EÚ dnes finálne schválili unijnú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. Maďarsko v stredu stiahlo svoju blokáciu a nasledovala takzvaná písomná procedúra. Maďarsko svoj súhlas s pôžičkou podmieňovalo obnovením tranzitu ruskej ropy do Maďarska cez ropovod Družba.
Poskytnutie pôžičky pre Kyjev na roky 2026 a 2027 schválili prezidenti a premiéri členských krajín EÚ po tom, ako sa na minuloročnom decembrovom summite nedokázali dohodnúť na financovaní, ktoré by využilo zmrazený ruský majetok. Pôvodne sa mala za pôžičku zaručiť celá EÚ, ale Česko, Slovensko a Maďarsko oznámili, že sa na zárukách podieľať nebudú. Financie majú Kyjevu slúžiť na rozpočtové a vojenské účely.
S pôžičkou súvisia tri legislatívne návrhy, všetky podporil 11. februára Európsky parlament a predtým 4. februára aj veľvyslanci členských štátov pri Európskej únii. Následne sa malo odohrať ešte formálne potvrdenie práve členskými štátmi, v tejto fáze ale Maďarsko začalo schválenie jedného z textov blokovať. Jedno z nariadení bolo pritom potrebné prijať jednomyseľne, pre zvyšné dve stačila kvalifikovaná väčšina. Dosluhujúci maďarský premiér Viktor Orbán, ktorého strana Fidesz utrpela porážku v nedávnych parlamentných voľbách, podmienil svoj súhlas obnovením tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba. Ropa prestala prúdiť na Slovensko a do Maďarska v januári. Bratislava a Budapešť potom opakovane obvinili Kyjev, že s obnovením prepravy suroviny otáľa z politických dôvodov.
Zelenskyj oznámil, že ropovod je opravený
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok oznámil, že je ropovod opravený. Maďarská petrochemická skupina MOL následne dnes uviedla, že dostala od ukrajinského prevádzkovateľa ropovodu Družba oficiálne potvrdenie, že je ropovod pripravený začať opäť dodávať ropu do Maďarska a na Slovensko. Dnes sa tak v oboch prípadoch stalo.
Európska pôžička pomôže Ukrajine riešiť naliehavé finančné potreby v čase, keď Rusko už viac ako štyri roky pokračuje vo vojne. Ukrajinský prezident už skôr uviedol, že peniaze budú použité na obranu, kým bude vojna pokračovať, a na obnovu, ak bude ukončená. Časť peňazí Ukrajina tiež využije na chod štátu. Bez peňazí z EÚ by totiž hrozil Ukrajine od druhého kvartálu 2026 štátny bankrot. Európska únia poskytne Kyjevu bezúročnú pôžičku na roky 2026 a 2027. Peniaze si požičia na kapitálových trhoch a ručiť bude rezervou v unijnom rozpočte. Ukrajina svoju pôžičku splatí až po tom, ako Rusko zaplatí vojnové reparácie.