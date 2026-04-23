Obnovenie dodávok ropovodom Družba je pre Česko dobrá správa, uviedol Babiš

PRAHA - Dokončenie opravy ropovodu Družba a obnovenie dodávok ropy na Slovensko a do Maďarska je pre Česko podľa premiéra Andreja Babiša dobrá správa. Slovnaft štandardne zásobuje pohonnými látkami niektoré lokality v Českej republike. Babiš pripomenul, že Slovensko vývoz pohonných látok obmedzovalo. Povedal to vo štvrtok pred odletom na neformálny summit EÚ na Cypre, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Dobrá správa je, že ropovod Družba bol opravený, to znamená, že ropa do Maďarska aj na Slovensko bola uvoľnená. Pre náš región je to dobrá správa, pretože – ako určite viete – Slovensko obmedzovalo vývoz pohonných hmôt. Sme tam prepojení s Čeprom do rafinérie v Bratislave. Určite to teda nášmu regiónu môže pomôcť,“ povedal Babiš.
Na summite očakáva debatu o Ukrajine a pôžičke od EÚ. „Predpokladám, že už nič nebráni tomu, aby bola uvoľnená,“ skonštatoval český premiér. Lídri krajín EÚ budú hovoriť aj o Blízkom východe či energetike. Pripomenul, že lídrom aj vedeniu Európskej komisie poslal tento týždeň list, v ktorom písal napríklad o stave produkcie ropy a plynu v Európe.
Sme na tom veľmi zle, tvrdí
„Sme na tom veľmi zle. V EÚ sa ‚skonzumuje‘ 330 miliárd metrov kubických zemného plynu a produkcia je len desať percent,“ zdôraznil. Dodal, že Česko robí opatrenia, ktoré sa týkajú tak zemného plynu, ako aj ropy. V liste navrhol, aby EÚ prehodnotila načasovanie implementácie pravidiel v oblasti metánu, v opačnom prípade to podľa neho bude mať dramatický vplyv na celú Európu.
Ohľadne ropy naznačil, že Česko má nejaké predstavy, ktoré súvisia s aktuálnou cestou ministra zahraničných vecí Petra Macinku do Saudskej Arábie. „Musíme sa zariadiť tak, aby sme mali dostatočné poistky najmä PHM v našich štátnych hmotných rezervách. A všetko to súvisí aj s plnením percent v rámci NATO,“ dodal Babiš.