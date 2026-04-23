Taraba rokuje v Kazachstane: Slovenské firmy čaká veľká šanca pri modernizácii vodného hospodárstva

BRATISLAVA/ASTANA - Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba absolvoval sériu bilaterálnych rokovaní v Kazachstane, kde sa stretol s viacerými členmi tamojšej vlády. Hlavnou témou bola budúca spolupráca v oblasti vodného hospodárstva, ekológie a priemyslu, pričom Slovensko si chce vybudovať silnú pozíciu pri modernizačných projektoch v tejto stredoázijskej krajine.
Taraba rokoval konkrétne s ministrom pre vodné hospodárstvo, ministrom pre ekológiu a ministrom pre priemysel. Podľa jeho slov ide o pokračovanie iniciatívy, ktorá sa začala ešte minulý rok počas návštevy predsedu vlády SR v Kazachstane.
Minister zdôraznil, že Kazachstan plánuje investovať výrazné finančné prostriedky do obnovy infraštruktúry, najmä v oblasti vodného hospodárstva. Krajina totiž čelí problémom so zastaranými priehradami a vodnými dielami, ktoré si vyžadujú modernizáciu.
"Majú tu množstvo priehrad, ktoré sú v zlom stave, potrebujú ich modernizovať a Slovensko má veľmi dobrú reputáciu."
Práve v tomto segmente vidí slovenská strana veľkú príležitosť. Slovenské firmy aj odborníci majú podľa Tarabu v zahraničí dobré meno, najmä vďaka realizácii a modernizácii vodných diel či odbornému know-how.
Dôležitým výsledkom rokovaní je podpis dvoch memoránd, ktoré by mali otvoriť dvere slovenským podnikateľom na kazachský trh. Minister naznačil, že ide o konkrétny krok smerom k praktickej spolupráci.
"Po podpise dvoch memoránd sa slovenským podnikateľom doširoka otvára kazachský trh."
Spolupráca by mala pokračovať aj v najbližších mesiacoch. Na november je plánovaná návšteva kazachskej delegácie na Slovensku, kde sa majú rokovania posunúť do konkrétnejšej roviny aj za účasti ministerstva hospodárstva.
Taraba zároveň zdôraznil, že vodná politika sa stáva čoraz významnejšou témou aj v rámci slovenskej vládnej agendy.
"Som veľmi rád, že práve vodná politika sa dostáva do popredia aj z dnešnej politiky Slovenskej republiky."
Výsledky rokovaní tak naznačujú, že Slovensko by mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri modernizácii kľúčovej infraštruktúry v Kazachstane, čo by prinieslo príležitosti nielen pre štát, ale aj pre domáci biznis sektor.