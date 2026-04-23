MOSKVA - Mnohým Európanom behá mráz po chrbte pri čítaní nemeckej vojenskej stratégie, vyhlásil vo štvrtok hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov reagujúc na Berlínom predstavenú novú národnú vojenskú stratégiu. Informuje o tom agentúra TASS.
„Myslím si, že keď Európania čítajú takéto riadky a dozvedia sa o takýchto plánoch, pravdepodobne im behá mráz po chrbte,“ komentoval hovorca Kremľa pre televízny spravodajský program Vesti správy o nemeckej stratégii, ktorá označuje Rusko za hrozbu a hovorí o vytvorení najsilnejšej armády v Európe.
Nemecký minister obrany Boris Pistorius predstavil v stredu novú národnú vojenskú stratégiu, ktorou Berlín reaguje na rastúcu hrozbu zo strany Ruska. Plán zahŕňa vojenskú stratégiu a analýzu schopností nemeckej armády (Bundeswehru), ktorá stanovuje zloženie, štruktúru a veľkosť ozbrojených síl.
Nemecké ozbrojené sily prechádzajú programom prezbrojenia v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu, pričom krajina v januári opäť zaviedla dobrovoľnú vojenskú službu s cieľom zvýšiť počet vojakov. Aj keď sú podrobnosti stratégie utajené, minister uviedol, že plány počítajú s „premenou Bundeswehru na najsilnejšiu konvenčnú armádu v Európe“. Podľa ruských médií by sa tak malo stať do roku 2039. „Hlavné je, aby sa Nemecko kvôli svojim plánom na vytvorenie najsilnejšej armády na európskej scéne nedostalo do rovnakej situácie, v ktorej sa už niekoľkokrát v histórii ocitlo,“ poznamenal v tejto súvislosti pre ruskú televíziu hovorca Kremľa.