Slovensko bičuje silný vietor: Meteorológovia varujú pred víchricou! Výstrahy platia pre viaceré kraje

BRATISLAVA - Na západe Slovenska a v okresoch Kežmarok a Poprad sa môže vo štvrtok popoludní vyskytnúť silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Výstrahy platia pre celý Bratislavský a Trnavský kraj a okresy Myjava, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Šaľa, Kežmarok a Poprad. Ojedinele tam môže vietor dosiahnuť rýchlosť v priemere 45 kilometrov za hodinu (km/h), v nárazoch 65 až 70 km/h. V severných okresoch to môže byť v nárazoch 65 až 85 km/h. Výstrahy platia predbežne od 12.00 do 18.00 h, na severe do 20.00 h.
Naďalej treba počítať aj so silnejším vetrom na horách Banskobystrického, Žilinského a Prešovského kraja. Ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Tvrdošín a Poprad. Nad pásmom lesa očakávajú meteorológovia vietor v nárazoch rýchlosťou 110 až 135 km/h, v priemere 70 až 85 km/h, čo je až víchrica. „Predpokladaná rýchlosť vetra predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku, horolezectvo,“ pripomína SHMÚ. Výstrahy platia do piatka (24. 4.) do 2.00 h.