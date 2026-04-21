Ďurovčíkovci sa už nevedia dočkať: Barbora tají, v ktorom je mesiaci, ale... Prezradila termín pôrodu

BRATISLAVA - Manželia Ďurovčíkovci žiaria šťastím! Herečka Barbora Ďurovčíková a známy režisér Ján Ďurovčík sa čoskoro dočkajú druhého spoločného prírastku. Hoci si dvojica svoje súkromie prísne stráži, Barbora urobila výnimku a o svojom druhom tehotenstve prehovorila.
Keď sa na verejnosť dostala správa, že rodina Ďurovčíkovcov sa rozrastie, vyvolalo to vlnu pozitívnych reakcií. Herečka aj režisér, samozrejme, nskrývajú radosť. „Ja som z rodiny, kde sme rodinne založení, teraz sme všetky tehotné alebo rodíme, je nás veľa a aj nás vždy bolo veľa a ja žijem pre rodinu,“ vyznala sa úprimne.
Túžba po súrodencovi pre malého Janka bola v rodine spoločná. „Ja som chcela, aby mal Janko surodenca, ale aj Jano chcel,“ dodala Barbora, pre ktorú je materstvo prvoradé. Otázka pohlavia bábätka je však momentálne zahalená rúškom tajomstva. „Vieme aj nevieme, všetko sa to črtá teraz a aj ultrazvuk sa môže mýliť,“ priznala s tým, že ani v otázke mien zatiaľ nemajú definitívne jasno. Jedno je však isté – experimenty nečakajte. „Nebudeme veľa vymýšľať, nech to je slovenské pekné meno, k Jankovi.“
Barbora patrí k ženám, ktoré sa pýšia štíhlou postavou a tehotenské kilá nerieši. Hoci sa teraz v strave nijako extra neobmedzuje, začiatky druhého tehotenstva rozhodne neboli "med lízať". „Tie prvé mesiace neboli úplne príjemné. Ale jablká ma zachránili,“ prehovorila Barbora o ranných nevoľnostiach, ktoré už našťastie pominuli. „Ja stále varím, som nonstop v kuchyni. Mám rada dobré, teplé jedlo, jem všetko,“ uzavrela Barbora. Tá v rozhovore prezradila aj to, či si ju manžel v tomto období špeciálne hýčka a ako na nového súrodenca reaguje malý syn Janko.