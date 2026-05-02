Spoznávate v tejto malej okani známu moderátorku? Už 30 rokov patrí jednej televízii…

BRATISLAVA – Rozkošné plavovlasé dievčatko sa narodilo v Bratislave, no vyrastalo na východe Slovenska, konkrétne v Michalovciach.
Keď vyrástla, vyštudovala hotelovú akadémiu v Prešove a neskôr si to namierila na VŠMU. V auguste 1996 nastúpila do televízie Markízy a je jej neoddeliteľnou súčasťou dodnes.
Zo začiatku jej moderátorskej kariéry sme ju mohli vídať spolu s Vilo Rozborilom v zábavno-súťažnej relácii Cestoviny, kde presviedčala náhodných okoloidúcich, aby si okamžite zbalili kufre a vyrazili na exotickú dovolenku. Súčasne sa podieľala na tvorbe slovenskej verzie súťažnej relácie Pevnosť Boyard, ktorá sa konala na rovnomennej pevnosti neďaleko západného pobrežia Francúzska.
Postupne sa prepracovala na moderátorku Telerána. V roku 2011 si zatancovala po boku Mateja Chrena v tanečnej súťaži Let’s Dance, dokonca vyhrala a odniesla si korunku kráľovnej tanečného parketu. Odvtedy je stálicou Športových novín na Markíze.
Uhádli ste, o koho ide?